Neuer Bootsplash für den Kernel vorgestellt

Ein neuer Bootsplash soll den Bootvorgang von Linux nicht nur aufhübschen, sondern auch existierende Lösungen obsolet machen. Das im Kernel integrierte System der Nürnberger Suse-Entwickler verspricht unter anderem schneller zu starten und mit potenziellen Ressource-Konflikten besser klar zukommen.

Die Darstellung des Bootprozesses beschäftigt die Entwickler schon beinahe so lange, wie es Linux gibt. Denn das schlichte Einblenden von Meldungen diverser Treiber und Subsysteme ist weder hübsch, noch für den durchschnittlichen Anwender von besonderer Bedeutung. Will der Nutzer es trotz allem wissen, was der Kernel zu sagen hat – sei es eines Fehlers oder eines unbeabsichtigten Verhaltens wegen – so kann er in der Regel während des Bootvorgangs diese Meldungen in der Regel wieder aktivieren. Da die meisten großen Distributionen davon ausgehen, dass die Mehrzahl der Nutzer es nicht sehen will, startet der Kernel meistens mit der Option, welche vom Kernel her gesehen einen kleinen Pinguin samt einer Minimalausgabe anzeigt. Alternativ kann das Bootgeschehen grafisch aufgepäppelt werden. Das Verhalten ist dann aber nicht ein Teil des Kernels, sondern ein eigenes System.

Möglich macht es in der Regel Plymouth – ein Bootsplash, der 2008 von Red Hat für Fedora als Ersatz für RHGB (»Red Hat Graphical Boot«) vorgestellt und sukzessive durch alle großen Distributionen übernommen wurde. Plymouth startet als eines der ersten Prozesse und blendet während des Boot-Vorgangs grafische Informationen ein. Neben reinen Darstellungsoptionen ist das System zudem in der Lage Anwenderinteraktionen, wie beispielsweise Passwortabfragen, durchzuführen.

Ein Nachteil von Plymouth stellt aus Sicht diverser Entwickler seine Funktionsweise im User-Space dar. Unter anderem führt das Ausführen des Systems zu solch einem frühen Zeitpunkt zu diversen Konflikten beim Zugriff auf gemeinsame grafische Ressourcen, wie beispielsweise /dev/fb0. Doch auch das Einblenden von Informationen ist bei Plymouth nicht optimal gelöst. So kann die Anzeige des Vorgangs erst stattfinden, wenn der Kernel schon viele der internen Systeme initialisierte und schon dabei ist das eigentliche System zu starten.

Eine Lösung aus dem Dilemma verspricht ein neues System, das von dem Suse-Entwickler Max Staudt im Zuge zahlreicher Patches auf der LKML vorgestellt wurde. Der neue Bootsplash ist direkt im Kernel verankert und wird innerhalb der Framebuffer-Initilisierung aufgerufen. Damit steht das System schon zur Verfügung, wenn der Kernel sich erst initialisiert und nur wenige Systeme gestartet hat. Stürzt das System beispielsweise ab, ist der neue Bootsplash zudem in der Lage, besser mit Oops- Meldungen des Kernels klarzukommen.

Wie auch schon bei Plymouth, ist auch der Kernel-Bootsplash in der Lage Bilder und Animationen einzublenden. Die Definition der Bootstruktur erfolgt dabei in der header-Datei bootsplash_file.h. Staudt bekräftigt allerdings in seiner Ankündigung, dass der Kernel-eigene Ansatz als einfacher Ersatz für bestehende Lösungen dienen soll und keinesfalls Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Der Entwickler sammelt immer noch Meinungen und bittet um Anregungen und Ideen. So steht im Moment weder das Format der Bootsplash-Datei fest, noch ist klar, ob die Lösung das Wohlwollen der Kernel-Gemeindschaft findet und übernommen wird.