Software::Datenbanken

Credativ veröffentlicht PostgreSQL-Appliance »Elephant Shed«

Die Software-Sammlung »Elephant Shed« von Credativ vereint PostgreSQL mit allen wichtigen Werkzeugen, die im professionellen Einsatz der freien Datenbank benötigt werden, und steht allen Anwendern frei zur Verfügung.

credativ

Die freie objektrelationale Datenbank PostgreSQL wird von einer großen weltweiten Gemeinschaft getragen und erfreut sich außerordentlicher Beliebtheit. Eine große Zahl von Werkzeugen steht zur Verwaltung der Datenbank zur Verfügung, viele davon sind freie Software. Diese decken zusammen mit den in PostgreSQL eingebauten Funktionen die Anforderungen zur Verwaltung, Replikation, Leistungsüberwachung und -analyse, Log-Auswertungen, Berichterstellung und Backup ab, die im professionellen Einsatz gefordert werden.

Um den Benutzern die Arbeit der Zusammenstellung dieser Werkzeuge zu ersparen, bietet eine Reihe von Unternehmen Appliances oder Distributionen von PostgreSQL an. Oft wird diese Zusammenstellung aber mit proprietären Werkzeugen ergänzt, so dass das Resultat nicht frei ist. Credativ geht einen anderen Weg und hat nun eine Appliance veröffentlicht, die ausschließlich aus freien Komponenten besteht und allen Benutzern frei zur Verfügung gestellt wird.

Die Credativ PostgreSQL Appliance »Elephant Shed« ist ein eigenständiges Produkt, das von den PostgreSQL-Experten bei Credativ weiter gepflegt und erweitert wird. Es besteht neben der Datenbank selbst aus Werkzeugen zur Verwaltung der PostgreSQL-Instanzen (Cluster), Verwaltung von Datenbanken und Datenbankbenutzern, Leistungsmessung, automatisierten Log-Auswertungen, Berichten und einem Vorkonfigurierten Backup. Konkret kommen in Elephant Shed die Programme pgAdmin4, pgBadger, pgBackRest, Grafana, Prometheus, Cockpit und Shell In A Box zum Einsatz.

Fotostrecke: 8 Bilder

Elephant Shed steht unter der GPLv3, während die einzelnen Komponenten unter verschiedenen anderen freien Lizenzen stehen. Es ist gerade in Version 0.9 erschienen. Der Quellcode ist auf Github zu finden. Binärpakete sind für Debian verfügbar. Credativ arbeitet daran, diese Binärpakete in die nächste stabile Version von Debian zu integrieren, bis dahin lagern sie in einem externen Repositorium. Ferner ist es möglich, Elephant Shed mittels Vagrant in eine virtuelle Maschine zu installieren. An Images für die wichtigsten Cloud- und Virtualisierungsplattformen wird gearbeitet.

Credativ bietet auch optionalen Support für Elephant Shed an. Das Unternehmen, das Standorte in Mönchengladbach, München sowie Filialen in den USA, Großbritannien, Kanada, den Niederlanden sowie Indien besitzt, trägt bereits seit der Unternehmensgründung 1999 zur PostgreSQL-Gemeinschaft bei. Unter anderem stellt es Entwickler für Debian und PostgreSQL ab. An jedem seiner Standorte betreibt Credativ zudem »Open Source Support Center«, die sowohl einen professionellen Support rund um die Uhr als auch operatives Know-how anbieten.