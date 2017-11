Gemeinschaft::Konferenzen

Akademy 2018 in Wien

Wie die KDE-Gemeinschaft bekannt gab, wird das kommende Treffen der Entwickler und Anwender, »Akademy«, vom 11. August bis 17. August in der österreichischen Hauptstadt Wien stattfinden.

Thomas Wolf/Wikimedia Schloss Schönbrunn

Akademy ist ein Forum, das sich mit den Fähigkeiten und der Ausrichtung von KDE sowie mit der Anwendungsumgebung für Desktops beschäftigt. Die jährlich stattfindende Konferenz bietet Raum für Diskussionen über die zukünftige Ausrichtung des KDE-Projektes und ermöglicht den Entwicklern, neue Ideen vorzustellen und zu diskutieren. Ob Entwickler, Künstler, Übersetzer, Benutzer oder anderweitig involvierte Personen, alle können sich während der Akademy über den aktuellen Einsatz und die Zukunft von KDE austauschen.

Wie die Organisatoren bekannt gaben, werden in Wien über hundert Teilnehmer erwartet. Im letzten Jahr zog die Konferenz 110 Interessenten nach Almería, die in Vorträgen, Workshops und Entwicklertreffen zahlreiche Aspekte der KDE- und Desktop-Entwicklung beleuchteten. Auch in diesem Jahr soll das Programm deshalb in einen Konferenz- und einem Workshop-Teil gegliedert werden. Genaue Details zur kommenden Veranstaltung wird das KDE-Team allerdings erst in den nächsten Monaten bekannt geben. Unter anderem wird das Team erfahrungsgemäß neben dem eigentlichen Programm der Veranstaltung auch Anreisehinweise, lokale Informationen und Übernachtungsmöglichkeiten veröffentlichen.