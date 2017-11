Software::Spiele

Linux Spiele-Adventskalender gestartet

Die Linux-Spiele-Seite Holarse und der Linux-Spielekanal GTuxTV präsentieren jeweils einen Adventskalender, bei dem es täglich ein Linux-Spiel zu gewinnen gibt.

Mirko Lindner

»Auch wenn das Linuxspiele-Jahr 2017 nun schon fast wieder vorbei ist, gibt es doch immer noch einen Hoffnungsstreif am Jahresend-Horizont: den Holarse Linuxspiele-Adventskalender für alle Linuxspieler«, schreibt die Spiele-Seite zu ihrem eigenen Angebot. Der Holarse-Adventskalender verlost deshalb jeden Tag bis zum 24. Dezember je ein Linux-Spiel. Mitmachen kann jeder Interessent. Dazu wird jeden Tag eine Nachricht veröffentlicht, unter der die Spieler einen Kommentar hinterlassen können. »Alternativ könnt ihr auch gerne nennen, wenn ihr einen Artikel auf Holarse auf Vordermann gebracht habt«, so die Betreiber weiter. Am Abend, gegen 22 Uhr, wird dann unter allen Kommentatoren ein Gewinner ermittelt, der per persönlicher Nachricht benachrichtigt wird.

Eine ähnliche Aktion wird auch beim Linux-Spielekanal GTuxTV auf Youtube angeboten. Auch bei GTuxTV gibt es einen Adventskalender und jeden Tag ein Linux-Spiel zu gewinnen. Und auch hier müssen Interessenten den Inhalt kommentieren, um an einer Verlosung des Spiels teilzunehmen. »Am nächsten Tag werde ich dann aus allen Kommentaren einen Gewinner auslosen«, erklärt der Betreiber des Kanals in einem Video die einfachen Gewinnregeln.