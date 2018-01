Gesellschaft::Wissen

Wikipedia: Zahl der Unterstützer gestiegen

Wie Wikimedia Deutschland bekannt gab, konnte der gemeinnützige Verein in der gerade zu Ende gegangenen Kampagne über 7,8 Millionen Euro an Spendengeldern einsammeln. Auch die Zahl der Unterstützer, die Wikipedia mit einer direkten Mitgliedschaft unterstützen, stieg weiter.

Wikimedia Deutschland

Wikipedia ist kostenlos und werbefrei. Damit das so bleibt, haben während der gerade zu Ende gegangenen Spendenkampagne laut Aussage der Organisatoren 359.444 Menschen insgesamt 7.856.167 Euro gespendet. Besonders interessant ist die Zahl derer, die sich für eine dauerhafte Förderung in Form einer Mitgliedschaft im gemeinnützigen Verein Wikimedia Deutschland entschieden haben. Während der Spendenkampagne sind 11.946 Menschen dazu gekommen, sodass dieser nun rund 65.000 zählt. »Damit spielt Wikimedia Deutschland in der selben Liga wie die Top 10 der mitgliederstärksten Sportvereine Deutschlands«, schreibt der Verein. Die Steigerung ist durchaus imposant, waren es vor fünf Jahren gerade einmal rund 2.500 Vereinsmitglieder.

»Das zeigt vor allem, welche Bedeutung frei verfügbares Wissen heute hat und wie viele Menschen sich auch dauerhaft für Freies Wissen einsetzen möchten«, zieht der Verein ein Resümee der abgelaufenen Aktion. Der Verein setzt sich neben der Wikipedia aber auch für die notwendigen politischen Rahmenbedingungen einer solchen Online-Enzyklopädie ein und entwickelt freie Software wie die Datenbank Wikidata, aus der schon heute Informationen kommen, die z.B. Sprachassistenten diverser Hersteller verwenden.

»Bei allen Projekten sind es aber die Menschen, die das Rückgrat von Wikipedia & Co. bilden«, so Wikimedia Deutschland weiter. »Freiwilligen Autorinnen und Autoren schreiben ehrenamtlich in ihrer Freizeit. Manche sogar mehrere Stunden am Tag. Diese unermüdliche Arbeit an Wikipedia ist es, die essenziell für die Aktualität und damit auch für die Beliebtheit bei Lesenden ist«.

Wer sich selbst fit machen will, kann jetzt auch an den neuen Online-Kursen teilnehmen, die zeigen, wie die Mitarbeit in Wikipedia funktioniert. Unter wikipedia.de/lernewikipedia gibt es derzeit drei Grundlagenkurse, die jederzeit begonnen und auch beliebig unterbrochen werden können. So will der Verein zur Mitarbeit einladen und zeigen, dass mitschreiben einfacher ist, als oft gedacht.