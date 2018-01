Do, 4. Januar 2018, 08:27

Software::Spiele

»Humble Staff Picks Bundle: Scribble« mit zahlreichen Linux-Spielen

Das Humble-Bundle-Team hat ein weiteres »Humble Bundle« geschnürt. Unter dem Titel »Humble Staff Picks Bundle: Scribble« finden sich zahlreiche Spiele, die auch unter Linux verfügbar sind. Darunter zählen unter anderem »Aragami«, »Beholder« und »BioShock Infinite«.

humblebundle.com Humble Staff Picks Bundle: Scribble

Schnäppchenjäger kommen wieder bei einer neuen Aktion der » Humble Bundle «-Macher auf ihre Kosten. Knapp zwei Wochen lang erhalten Spieler zahlreiche Spiele zum »Pay What You Want«-Preis. Wie immer tun Käufer des Humble Bundles nicht nur sich selbst etwas Gutes, sondern spenden auch für wohltätige Organisationen. Unterstützt werden wie immer zahlreiche Einrichtungen und gemeinnützige Vereine, darunter das Rote Kreuz, Wikimedia, Child's Play oder GamesAid. Käufer des Bundles können dabei selbst entscheiden, welche der Organisationen sie unterstützen, und welcher Anteil ihres Kaufpreises der oder den Organisationen zugutekommt.

Mit von der Partie sind in dem aktuellen »Humble Staff Picks Bundle: Scribble« sieben Spiele, wovon fünf Titel auch unter Linux verfügbar sind. So zählen zu den unter dem freien Betriebssystem verfügbaren Titeln die Spiele »Aragami«, »Beholder« und »BioShock Infinite«. Für den Mindestbetrag gibt es zudem auch noch »Punch Club«, »Tempest« und »LiEat«. Die beiden letztgenannten Spiele sind allerdings nicht für Linux erhältlich. Wer die dritte Stufe erklimmt und bereit ist, 12 US-Dollar (um die 10 Euro) in das Paket zu investieren, darf unter Linux zudem das Spiel »SHENZHEN I/O« sein eigen nennen. Zudem enthalten alle Käufer der Pakete Bonus-Soundtracks ausgewählter Spiele.

Außer »BioShock Infinite« und »Punch Club« sind alle Titel DRM-frei und können bei Steam registriert werden. Der Käufer enthält von »Humble Bundle« lediglich einen Schlüssel, den er bei der Spieleplattform aktivieren kann. »Humble Staff Picks Bundle: Scribble« ist noch knapp zwei Wochen aktiv.