Steam: Linux-Nutzung fällt auf 0,26 Prozent

Die Betreiber der Vertriebsplattform Steam haben eine neue monatliche Statistik zur Hard- und Software der Anwender veröffentlicht. Der Anteil von Linux ist danach von 0,27 Prozent im November auf 0,26 Prozent gefallen. Allerdings hatte Valve ursprünglich einen Zuwachs von über 0,15 Prozent vermeldet.

Auch im Dezember setzt sich der Trend fort. So hatte Valve auch im vergangenen Monat wieder ausgewählte Anwender zu ihrer Hard- und Software befragt und die Ergebnisse in einer Auswertung veröffentlicht. Nach diesen Zahlen ist Linux von 0,27 auf 0,26 Prozent Anteil gefallen, Mac OS stieg um 0,07 Punkte auf 1,42 Prozent und Windows belegt weiterhin den Spitzenplatz mit 98,24 Prozentpunkten. Hier führt weiterhin Windows 7 64 Bit mit 68,80 Prozent aller Systeme, gefolgt von Windows 10 64 Bit (24,77 Prozent) und Windows 8.1 64 Bit (2,44 Prozent).

Die Auswertung der Marktanteile überrascht in diesem Monat vor allem, weil die Änderungen ursprünglich massiv zugunsten des freien Betriebssystems ausgefallen waren. So vermeldete Valve Anfang des Monats einen Anstieg der Linux-Marktanteile von 0,27 Prozent auf 0,43 Prozentpunkte, was einen effektiven Zuwachs von 0,16 Prozent bedeuten würde. Später korrigierte das Unternehmen die Zahlen und setzte den Marktanteil auf beinahe denselben Wert wie schon im Monat zuvor.

Die Korrektur bestätigt abermals die Befürchtungen, dass die Zahlen der Plattform mit Vorsicht betrachtet werden sollten. Im Gegensatz zu einer automatischen Nutzerstatistik handelt es sich bei der Anzeige um eine Auswertung einer freiwilligen Umfrage, die zufällig manchen Anwendern eingeblendet wird. Kritiker des Verwahrens bemängeln deshalb schon länger, dass Valve durchaus in der Lage wäre, die tatsächlichen Zahlen zu veröffentlichen. Auch die Zahlen anderer Shops legen eine andere Beobachtung nahe - So liegt beispielsweise Linux bei Humble-Verkäufen bei Weitem besser, als es auf Steam den Anschein hat.