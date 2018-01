Gemeinschaft::Konferenzen

Grazer Linuxtage am 27. und 28. April

Das Team der Grazer Linuxtage lädt auch im kommenden Frühjahr Interessierte dazu ein, sich rund um das Thema Linux und Open Source zu informieren. Die Veranstalter suchen nun für die Konferenz, die am 27. und 28. April 2018 stattfindet, noch nach Beiträgen, Workshops und Infoständen.

Die Grazer LinuxTage sind eine Veranstaltung im Rahmen der Linuxwochen in Österreich, die sich dem Thema Linux und freie Software widmen. Sie finden bereits seit 2003 statt und werden, wie der Name bereits suggeriert, in Graz abgehalten. Der Fokus der Veranstaltung liegt dabei sowohl auf der Wissensvermittlung für Anfänger als auch auf der Schulung für professionelle oder langjährige Nutzer. »Wir möchten eine freie Möglichkeit bieten, sich über Open-Source Software und Open-Source Hardware zu informieren«, beschreiben die Organisatoren die Veranstaltung. »Die Grazer Linuxtage behandeln weit mehr als 'nur' Linux. Mittlerweile dreht es sich um alles, was Anwender freier Software begeistert«.

Auch in diesem Jahr können Besucher in verschiedenen Vortragsreihen Wissenswertes über freie und Open-Source-Software erfahren. Die Veranstaltung startet am 27. April und endet einen Tag später. Wie in den letzen Jahren ist der Veranstaltungsort wieder das FH Joanneum Graz. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich und der Eintritt ist frei.

Wie die Organisatoren nun bekannt gaben, können noch bis Mitte der kommenden Woche 5-, 25- oder 45-minütige Vorträge und mehrstündige Workshops sowie Infostände von Open-Source-Projekten angemeldet werden. Denn auch in diesem Jahr sollen Besucher sich in zahlreichen Vortragsreihen verschiedene Themen aussuchen dürfen. Während der zweitägigen Veranstaltung können Interessenten zudem ihren zusätzlichen Wissensdurst an Informationsständen diverser Projekte stillen. Angemeldet haben sich unter anderem Amateuerfunk, FSFE, OpenStreetMap sowie oVirt.