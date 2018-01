Software::Spiele

»Humble Paradox Bundle 2018« mit zahlreichen Linux-Spielen

Das Humble-Bundle-Team hat ein weiteres »Humble Bundle« geschnürt. Unter dem Titel »Humble Paradox Bundle 2018« finden sich zahlreiche Spiele des Spielepublishers »Paradox Interactive«, darunter Titel wie die Rollenspielsaga »Pillars of Eternity« und die Weltraumsimulation »Stellaris«.

humblebundle.com Humble Paradox Bundle 2018

Spieler und Schnäppchenjäger kommen auch bei dem aktuellen »Humble Bundle« auf ihre Kosten. Noch über eine Woche lang erhalten Interessenten zahlreiche Spiele des schwedischen Spielepublishers »Paradox Interactive« zum Pay-What-You-Want-Preis . Wie immer tun Käufer des Humble Bundles nicht nur sich selbst etwas Gutes, sondern spenden auch für wohltätige Organisationen. Unterstützt werden dabei zahlreiche Organisationen, die seitens der Käufer frei gewählt werden können.

Mit von der Partie sind dieses Mal mindestens acht Spiele, wovon fünf Titel auch unter Linux verfügbar sind. So zählen zu den unter Linux verfügbaren Titeln unter anderem die Wirtschaftssimulation »Cities in Motion 2« und das Action-Adventure-Computerspiel »Magicka 2«. Zudem erhalten Käufer des kleinen Pakets, die mindestens 1 US-Dollar ausgegeben haben, den Windows-Titel »Majesty 2« samt den Erweiterungen »Kingmaker«, »Battles of Ardania« und »Monster Kingdom«.

Wer bereit ist, für das Paket mindestens 6 Euro (7,50 USD) auszugeben, kann unter Linux das Echtzeit-Globalstrategiespiel »Crusader Kings II« und die Erweiterung »The Old Gods« sowie das Rollenspielepos »Pillars of Eternity« spielen. Zudem erhalten Käufer die dritten Teile der Hearts of Iron- und Europa Universalis-Reihen. Auch hier sind diverse Beigaben im Paket enthalten. Käufer, die mindestens 10 Euro (12 USD) ausgeben, dürfen sich dagegen auf das echtzeitbasierte 4X-Globalstrategiespiel »Stellaris« freuen.

Käufer erhalten auch dieses Mal beim Erwerb eines Pakets einen Schlüssel, den sie auf der Spieleplattform »Steam« aktivieren müssen. Der Gesamtwert der Spiele liegt laut Aussage der Organisatoren bei 240 US-Dollar. »Humble Paradox Bundle 2018« ist noch bis zum 6. Februar gültig.