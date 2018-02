Gemeinschaft::Konferenzen

Augsburger Linux-Infotag am 21. April

Am Samstag, dem 21. April 2018, lädt die Linux User Group Augsburg bereits zum 17. Mal zum Augsburger Linux-Infotag in den Räumen der örtlichen Hochschule ein. Die Veranstalter rufen dazu noch zur Beteiligung auf und haben einen »Call for Participation« veröffentlicht.

luga.de Augsburger Linux-Info-Tag 2017

Im April ist es wieder soweit und in Augsburg steigt mittlerweile zum 17. Mal der alljährliche » Augsburger Linux-Infotag « - eine Veranstaltung, die traditionell ein breites Spektrum an Themen rund um Linux und Open Source anbietet. So können sich Neulinge auf der Informationsmesse unter anderem einen Überblick über die Anwendungsmöglichkeiten von Linux und Open-Source-Software verschaffen und fortgeschrittene Nutzer sich über neue Entwicklungen informieren. Projektstände bieten außerdem die Möglichkeit zum direkten Kontakt zwischen Entwicklern und Nutzern. Außerdem soll der Bogen zu allgemeineren Themen wie Kunst und digitale Gesellschaft gespannt werden. Organisiert wird der Linux-Infotag von der Linux User Group Augsburg (LUGA) e.V. zusammen mit der Hochschule Augsburg.

Für den diesjährigen Infotag suchen die Organisatoren wieder Vorträge und Workshops und rufen Projekte und Gruppen, die sich mit einem Stand präsentieren wollen, zu einer Bewerbung auf. Neben Einsteiger-Vorträgen und -Workshops zur täglichen Arbeit unter Linux suchen die Ausrichter auch Beiträge zu den Themen »Sicherheit«, »Digitale Assistenten«, »Künstliche Intelligenz« oder »Gemeingüter«. Vorschläge sollten bis spätestens zum 25. Februar eingereicht werden. Die Vortragsdauer sollte ca. 45 Minuten betragen. Schwerpunktthemen in Form von Workshops sollen dagegen zwischen 2 und 4 Stunden lang sein.

Weitere Einzelheiten sind auf der Webseite zum »Call for Participation« sowie auf der Seite der Veranstaltung zu finden. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Eine Anmeldung für Besucher und Interessenten ist nicht erforderlich.