Software::Desktop::KDE

KMyMoney 5.0 erschienen

Die Entwickler des freien Finanzverwaltungsprogramms KMyMoney haben Version 5.0.0 freigegeben, die die Portierung auf die KDE Frameworks 5 markiert. Auch kleinere neue Funktionen und verbesserte Berichte kamen zu KMyMoney hinzu.

KMyMoney ist ein Finanzverwaltungsprogramm für KDE, das sich auf Heimanwender konzentriert und die beste freie Software in diesem Bereich sein will. Obwohl sich KMyMoney nicht als Finanzverwaltungssoftware für Unternehmen versteht, bietet es Funktionen, die man in nur wenigen freien Applikationen findet. Ähnlich MS Money bietet auch KMyMoney die Möglichkeit, verschiedene Kontentypen zu verwalten, die wiederum in verschiedenen Währungen geführt werden können, Katalogisierung von Ein- und Ausgaben, Abgleich von verschiedenen Accounts und Import und Export von QIF-Dateien. Ferner unterstützt es den Online-Abgleich mit einem Kreditinstitut. Dabei werden die Protokolle OFX und HBCI unterstützt. Eine weitere Stärke der Applikation sind ihre Berichtsfunktionen, die unter anderem Cash-Flow, Vorhersagen, Steuern und Diagramme enthalten. Desweiteren unterstützt KMyMoney nun auch Anlagekonten mit Aktien, Bonds und Fonds. Weitere Arten wie Futures, Rohstoffe, Optionen oder komplexe Derivate werden zwar gelistet, allerdings nicht direkt unterstützt.

Fotostrecke: 2 Bilder

KMyMoney 5.0.0 ist nun die erste Version, die mit den KDE Frameworks 5 arbeitet. Dies bedeutete für die Entwickler einiges an Arbeit, bei der intern so einiges umstrukturiert wurde. Für die Anwender bleiben die Oberfläche und die Bedienung aber unverändert. Sichtbare Änderungen gab es dennoch, weil zugleich auch neue Funktionen hinzukamen.

Die wichtigsten dieser neuen Funktionen sind verbesserte und schnellere Berichte, logarithmische Achsen in den Diagrammen der Berichte, Konten mit unterschiedlichen Anfangszeitpunkten für verschiedene Währungen und Unterstützung mehrerer neuer Währungen. Alle Änderungen können im Detail dem Änderungslog entnommen werden.

In dieser Version gibt es ein größeres bekanntes Problem. Die Ausführung von SEPA-Online-Überweisungen funktioniert nicht. Das Herunterladen von Transaktionen ist aber weiterhin möglich. Abgesehen davon soll KMyMoney 5.0.0 bereits produktiv einsetzbar sein und wurde von den Entwicklern im täglichen Einsatz getestet.

Die Anwendung ist inzwischen in mindestens 36 Sprachen übersetzt und ihre Dokumentation liegt in zehn Sprachen vor. Der Download des Quellcodes, der unter der GPL steht, ist von der KDE-Download-Seite möglich.