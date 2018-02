Software::Büro

Collabora Online 3.0 veröffentlicht

Collabora hat mit Collabora Online 3.0 eine neue Version ihrer Online-Lösung zur Erstellung und Bearbeitung von Dokumenten veröffentlicht. Collabora Online kombiniert die Onlineversion von LibreOffice und den Cloud-Server von OwnCloud bzw. NextCloud in einer Lösung.

Mirko Lindner Collabora Online 3.0

Collabora Productivity , das hinter der gleichnamigen Cloud-Office-Lösung stehende Unternehmen, hat eine neue Hauptversion der Software angekündigt. Collabora Online 3.0 stellt das Resultat einer mehrmonatigen Arbeit dar und bringt diverse Neuerungen und Verbesserungen mit sich. Die Writer-Komponente wurde erweitert und enthält unter anderem ein interaktives, horizontales Lineal sowie Header- und Footer. Neue Dialoge für Formatvorlagen, Tabellen und Rechtschreibprüfung sollen die Arbeit mit dem Werkzeug weiterhin vereinfachen.

Die Calc-Komponente verfügt über Verbesserungen bei den Spalten und Reihen-Darstellung und beinhaltet unter anderem einen neuen Dialog für Zellenformatierung. Unter Impress wurde die Dokumentenreparatur implementiert und die Möglichkeit hinzugefügt, auf Kommentare zu antworten. Der Server unterstützt zudem IPv6 und verfügt über Verbesserungen in der Konsole sowie bei der Sicherheit.

Collabora Online richtet sich vorwiegend an Hosting-Provider und Unternehmensnutzer und enthält neben einer Office-Komponente auch eine auf OwnCloud bzw. NextCloud aufbauende Speicherungslösung. »Unser Ziel war es, Hostern eine schlüsselfertige Lösung anzubieten, die nahtlos mit existierenden Groupware-, Storage und Datei-Lösungen zusammenarbeitet«, so Michael Meeks bei der Vorstellung der ersten Version von »Collabora Online«. Dementsprechend groß ist auch das Portfolio an Diensten, die Collabora rund um das neue Produkt aufgebaut hat. Laut Aussage des Unternehmens reicht das Spektrum von einer Anpassung der Oberfläche bis hin zu weitreichenden Änderungen der Code-Basis.

Collabora Online 3.0 ist ab sofort verfügbar und kann entweder direkt bei Collabora Productivity oder einem der Partner des Unternehmens geordert werden.