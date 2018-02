Do, 22. Februar 2018, 08:37

Linux-Bierwanderung 2018 in Tschechien

Die diesjährige Linux-Bierwanderung, eine feucht-fröhliche Veranstaltung der Linux-Gemeinschaft, zieht es in diesem Jahr nach Tschechien. Die Bierwanderung findet in diesem Jahr vom 25. August bis 2. September in Jedovnice statt.

Larry Ewing

Hacken, lernen, diskutieren, wandern und schlemmen - das alles und noch viel mehr ist die Linux-Bierwanderung (LBW). Jedes Jahr im Sommer treffen sich Linux-Fans, um gemeinsam eine Woche Urlaub zu machen. Die mittlerweile 19. Auflage der Gemeinschafts-Veranstaltung bringt die Pinguinfreunde in diesem Jahr nach Tschechien, genauer gesagt in die kleine Stadt Jedovnice (deutsch Jedownitz) in das Landschaftsschutzgebiet ChKO Moravský kras im Drahaner Bergland.

1999 schnürten die LBWler das erste Mal die Wanderstiefel und trafen sich in Pottenstein (Deutschland). Nach einer Woche war allen klar: Nächstes Jahr sehen wir uns wieder! Die folgenden Jahre führten die Wanderer unter anderem nach Belgien, England, Irland, Schottland, Litauen, Griechenland und in die Schweiz. 2017 ging es nach St. Martin in Italien.

Interessenten können sich ab sofort für die kommende Veranstaltung auf der Seite der Organisatoren anmelden. Fragen können direkt auf der Mailingliste der Linux-Bierwanderung gestellt werden.