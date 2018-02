Software::Spiele

»Humble Classics Return Bundle« mit neun Linux-Spielen

Das Humble-Bundle-Team hat ein neues Peket erstellt. Unter dem Titel »Humble Classics Return Bundle« finden sich insgesamt zehn Spiele, wovon neun auch unter Linux verfügbar sind. Zu den Titeln zählen unter anderem »Shadowrun Returns«, »Wasteland 2«, »Age of Wonders III«, »Dreamfall Chapters« und »Torment: Tides of Numenera«.

humblebundle.com »Humble Classics Return Bundle«

Im » Humble Classics Return Bundle « finden sich dieses Mal Spiele, die durchaus das Potenzial haben, zu Klassikern zu werden – oder es bereits sind. Insgesamt umfasst das neue Bündel der Humble-Macher zehn Spiele, wovon neun auch unter dem freien Betriebssystem Linux verfügbar sind. Das »Humble Classics Return Bundle« nutzt dazu weiterhin das beliebte Konzept von »Pay What You Want«: Zum Zahl-was-du-willst-Preis erhalten Spieler die ersten drei angebotenen Spiele – egal, ob sie nur einen US-Dollar oder etliche hundert Dollar ausgeben. Den Preis bestimmen sie auf humblebundle.com selbst und legen zudem noch fest, welchen Anteile ihres Geldes sie direkt den Entwicklern der erworbenen Spiele zugestehen, und zu welchem Anteil sie gemeinnützige Organisationen unterstützen möchten. In Laufe der Zeit sind so etliche Millionen-US-Dollar an Spendengeldern zusammengekommen.

Wer weniger als einen Euro investiert – genauer gesagt einen Dollar - erhält das Rollenspiel »Shadowrun Returns« von Harebrained Schemes, den Adventuretitel »Broken Sword 5 - The Serpent's Curse« von Revolution Software und »Tesla Effect: A Tex Murphy Adventure« von Big Finish Games. Die beiden letzten Spiele sind zudem DRM-Frei und »Tesla Effect« ist nur unter Windows verfügbar. Spieler, die bereit sind für das Paket um die 8 Euro auszugeben, können unter Linux die Rollenspiele »Shadowrun: Hong Kong - Extended Edition« und »Wasteland 2: Director's Cut - Standard Edition« sowie die Strategietitel »Age of Wonders III« und »Xenonauts« erwerben. Wer dagegen bereit ist, mindestens 15 US-Dollar für das Paket zu bezahlen, wird mit dem Rollenspiel »Torment: Tides of Numenera« und dem Adventurespiel »Dreamfall Chapters: The Final Cut Edition« belohnt.

Käufer erhalten auch dieses Mal beim Erwerb eines Pakets einen Schlüssel, den sie auf der Spieleplattform Steam aktivieren müssen. Der Gesamtwert der Spiele liegt laut Aussage der Organisatoren bei 240 US-Dollar. »Humble Classics Return Bundle« ist noch knapp 12 Tage gültig.