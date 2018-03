Software::Entwicklung

Qt 5.11 als Betaversion erhältlich

Die erste Betaversion der Version 5.11 der Klassenbibliothek Qt steht jetzt bereit. Sie enthält eine Reihe von neuen Funktionen und Erweiterungen gegenüber Qt 5.10.

Qt Project

Überraschend kurz nach der Alphaversion haben die Entwickler von Qt die erste Betaversion der vermutlich im Mai erscheinenden Version 5.11 von Qt veröffentlicht. Qt ist eine C++-Klassenbibliothek, die sowohl GUI-Elemente als auch andere nützliche Klassen in großer Zahl anbietet und damit die plattformübergreifende Entwicklung von C++-Programmen wesentlich erleichtert.

Qt 5.11 bringt nach Angaben der Entwickler viele neue Funktionen, Verbesserungen und Korrekturen. Zu den größten Neuerungen von Qt 5.11 gehören wesentliche Optimierungen in QML. Im QML-Modul wurde die Compiler-Pipeline neu geschrieben. JavaScript-Aufrufe wurden optimiert und der Bytecode-Interpreter wurde durch eine neue Implementation ersetzt, die fast doppelt so schnell wie die bisherige sein soll. Zudem wurde der Just-in-Time-Compiler durch einen neuen Hotspot-JIT-Compiler ersetzt, der optimierten Maschinencode erzeugt. Die .qmlc-Dateien sind nun plattformumabhängig, da sie Bytecode und keinen Maschinencode mehr speichern.

Qt Quick kann jetzt komprimierte Texturen in ein Image-Element in den Formaten .ktx und .pkm laden. Qt 3D kann die Parallelinstruktionen von Prozessoren nun besser nutzen. Beim Drucken können mehr CUPS-Optionen eingestellt werden. Zahlreiche neue Funktionen und Verbesserungen erhielten auch Qt Quick Controls 2 und andere Module. Die Qt WebEngine wurde auf den Stand von Chromium 64 gebracht. Die Entwicklerwerkzeuge »DevTools« wurden in die WebEngine integriert, außerdem wurde ein Cookie-Filter hinzugefügt.

Neue Module kamen in dieser Version nicht hinzu. Remote Objects und WebGL Streaming sind weiterhin eine technische Vorschau. Qt Script und Qt Quick Controls 1 sind noch vorhanden, gelten aber als veraltet und werden in einer künftigen Version von Qt entfernt.

Die Betaversion von Qt 5.11 steht zum Download auf download.qt.io bereit. Auch Binärpakete, die es wie üblich erst ab der Betaversion gibt, sowie Online-Installer für die Binärpakete sind verfügbar. Weitere Betaversionen werden ohne Ankündigung alle ein bis zwei Wochen folgen und sind über den Online-Installer leicht zu beziehen.