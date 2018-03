Do, 8. März 2018, 09:20

»Northgard« erscheint für Linux

Das in der nordischen Mythologie angesiedelte Strategiespiel »Northgard«, in dem Spieler einen Klan Wikinger kontrollieren muss, ist auch für Linux und Mac OS X angekündigt worden.

steampowered.com Spielszene aus »Northgard«

»Nach jahrelanger unermüdlicher Erkundung haben mutige Wikinger ein neues Land voller Rätsel, Gefahren und Schätze entdeckt: Northgard«, beginnt die Geschichte rund um das gleichnamige Strategiespiel . »Jetzt haben die kühnsten unter diesen Wikingern die Segel gesetzt, um diese neuen Gefilde zu erforschen und sich untertan zu machen, sich durch Eroberungen, Handel und Ehrdarbietungen an die Götter ihren Platz in den Annalen der Geschichte zu sichern und ihren Klan zu Ruhm und Ehre zu führen«. Der muss dazu zuerst gegen die Schattenwölfe und untoten Krieger bestehen, um später das Land selbst zu erforschen, die heimischen Riesen besiegen oder Bündnisse mit ihnen schließen und die harschen Winter überleben.

»Northgard« ist seit gestern für Windows verfügbar und wurde nun auch offiziell für Linux und Mac OS angekündigt. Der Erscheinungstag soll heute sein. Wie der Hersteller auf Steam schreibt, ist die Freigabe für die zwei Betriebssysteme vor allem den Nachfragen geschuldet, die das Unternehmen in der Vergangenheit erreicht haben. »Ihr habt gefragt, wir haben es gemacht«, so der Hersteller Shiro Games.

Fotostrecke: 9 Bilder

Das Spiel setzt unter Windows eine mindestens 2 GHz schnelle CPU, 1 GB RAM und eine moderne 3D-Grafikkarte voraus. Zudem sollten mindestens 400 MB Festplattenspeicher verfügbar sein. Empfohlen werden allerdings mindestens eine 3,1 GHz schnelle i5-CPU, Nvidia GTG/Radeon HD7800 Grafikkarte und 2 GB RAM. Noch bis zum Ende der kommenden Woche kann der Titel vergünstigt in diversen Shops bezogen werden. Der reguläre Preis von »Northgard« liegt bei 27,99 Euro. Die durchschnittliche Bewertung des Titels liegt in Steam bei 86 Prozent , bei knapp 300 Bewertungen in den letzten 30 Tagen.