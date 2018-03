Software::Security

Purism und Werner Koch arbeiten gemeinsam an Verschlüsselung

Purism und der GnuPG-Entwickler Werner Koch arbeiten an Hardware-Verschlüsselung für die Librem-Geräte der Firma.

Purism Purism Librem 5

Die Librem-Notebooks der Firma Purism werden mit deaktivierter Intel Management Engine Coreboot als BIOS, TPM-Chip und Trammel Hudsons Heads-Sicherheits-Firmware ausgeliefert. Als Nächstes will Purism zusammen mit Werner Koch , dem Hauptentwickler der Verschlüsselungssoftware GnuPG einen neuen verschlüsselten Kommunikationsstandard entwickeln, der sowohl den Notebooks Librem 13 und 15 als auch dem in der Entwicklung befindlichen Linux-Smartphone Librem 5 zugutekommen soll.

Wie derzeit im Blog von Purism nachzulesen ist, will die Firma zusätzlich zur Implementierung der Sicherheits-Firmware Heads und der Partnerschaft mit Nextcloud für Ende-zu-Ende verschlüsselte Speicherung nun die GnuPG- und SmartCard-Designs, an denen Werner Koch seit über einem Jahrzehnt arbeitet, nutzen, um die Verschlüsselung standardmäßig in die Hardware, Software und Services seiner Produkte zu integrieren.

Dabei soll Kochs Verschlüsselung unter anderem für Kommunikationswege wie E-Mail und Messaging zum Einsatz kommen und dazu Web Key Directory ein neues Distributionskonzept nutzen, bei dem Pubkeys mittels HTTPS vom E-Mail-Provider bereitgestellt werden. Damit sollen die Anfangshürden einer verschlüsselten Kommunikation - der manuelle Austausch der öffentlichen Schlüssel - vereinfacht werden. Werner Koch hatte das Verfahren auf der OpenPGP.conf 2016 vorgestellt.

Mit Kochs Hilfe will Purism zudem eine sichere Datenhaltung mit vollständiger Festplatten- und Dateiverschlüsselung realisieren. Die Implementierung soll es dem Benutzer oder Unternehmen ermöglichen, die Kontrolle zu behalten, indem die Schlüssel um die eigenen digitalen Dateien oder Daten zu schützen, gänzlich beim Anwender verbleiben.