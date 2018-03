Gemeinschaft::Konferenzen

IT-Tage 2018 suchen nach Vorträgen

Die vom 11. bis 13. Dezember stattfindenden IT-Tage 2018 suchen nach Beiträgen und Referenten für die insgesamt 150 geplanten Vorträge und Workshops.

Mirko Lindner

Die IT-Tage haben sich laut eigenen Angaben zum Ziel gesetzt, als das gesamte Spektrum der Entwickler-, Admin- und Management-Themen abzubilden: Von Architektur und Design, Microservices, Security, Data Access und Storage, IT-Leadership, Performance und Optimierung über Entwicklung von Anwendungen mit Java, Net und App-Umgebungen, Analyse und Optimierung, Test und Quality sowie System Integration.

Die IT-Tage 2018 finden auch in diesem Jahr im Dezember im Kap Europa, dem Kongresshaus der Messe Frankfurt / Main statt. Jetzt hat das Programmkomitee der IT-Konferenz den »Call for Papers« (CfP) veröffentlicht: Erwartet werden Themenvorschläge mit Praxisbezug und Blick in die Zukunft. Wie die Organisatoren schreiben, möchte die Jahreskonferenz den Teilnehmern Know-how vermitteln, mit dem sie im Projektalltag neue Wege gehen und fremde Plattformen und Technologien erobern können. Dabei soll der Blick auch über den »Tellerrand« gewagt werden.

Ein integraler Bestandteil der Veranstaltung sind auch in diesem Jahr ein breites Spektrum an Themen sein. So soll das gesamte Spektrum der Entwickler-, Admin- und Management-Themen innerhalb der Vorträge abgehandelt werden: Von Architektur & Design, Microservices, Security, Data Access und Storage, Datenbanken, IT-Leadership, Performance und Optimierung sowie die Entwicklung von Anwendungen. Die Vorträge sollen technisch in die Tiefe gehen, Praxiserfahrungen zeigen und neue Funktionen zeigen.

An den drei Konferenztagen vom 11. bis 13.12.2018 wird es in sieben parallelen Thementracks über 150 Vorträge geben. Am Vortag der Konferenz, dem 10.12.2018, finden sieben Workshops zu Praxisthemen statt. Über die Webseite www.it-tage.org können jetzt Vortragsthemen und Workshops eingereicht werden.