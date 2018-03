Software::Spiele

»Earthlock« erreicht Beta unter Linux

Das von Snowcastle Games entwickelte »Earthlock« steht ab sofort auch in einer Betaversion für Linux bereit. Das Spiel ist ein von den klassischen 3D-RPG der späten 90er-Jahre inspiriertes Indie-Adventure-RPG mit rundenbasiertem Kampfsystem und Charakterfortschritt.

Wie die Entwickler des Indie-Rollenspiels »Earthlock« bekannt gaben, steht der Titel ab sofort in einer Betaversion auch Linux-Spielern zur Verfügung. Ein Entsprechender Build steht allen Käufern des Titels zur Verfügung und kann laut einer Ankündigung im Channel des Spiels heruntergeladen werden. Spieler, die an dem Test teilnehmen, sind deshalb angehalten, Fehler in der Bug-Sektion zu melden und dem Entwickler Feedback über Probleme zu geben.

Fotostrecke: 10 Bilder

Earthlock: Festival of Magic «, wie der Titel ursprünglich hieß, ist ein von den klassischen 3D-RPG der späten 90er-Jahre inspiriertes Indie-Adventure-RPG mit rundenbasiertem Kampfsystem, ähnlich der Final-Fantasy-Reihe, und Charakterfortschritt. In dem Titel wird dabei die Geschichte einer Gruppe ungewöhnlicher Helden erzählt, die versuchen, zu vermeiden, dass Fehler der Vergangenheit wiederholt werden. »Begib dich auf eine Reise, um die wundervolle Welt von Umbra zu retten, einen rauen Planeten, der vor Tausenden Zyklen aufgehört hat, sich zu drehen«, so die Beschreibung.

»Earthlock« setzt mindestens eine Dual-Core CPU mit 2,6 GHz, 4 GB RAM und eine mit 1 GB VRAM ausgestattete Grafikkarte voraus. Empfohlen werden allerdings eine Quad-Core CPU mit 2,4 GHz, 4 GB RAM und eine mit 2 GB VRAM bestückte 3D-Grafikkarte sowie 5 GB Festplattenspeicherplatz. Der Titel ist in verschiedenen Sprachen verfügbar und wurde initial im September 2016 veröffentlicht. Mittlerweile hat der Hersteller allerdings »Earthlock: Festival of Magic« vom Steam-Store entfernt und durch »Earthlock« ersetzt. Die Benutzerbewertungen für den ursprünglichen Titel fallen unterschiedlich aus. Bei knapp 400 Bewertungen liegt die durschnittliche Wertung bei 68 Prozent.