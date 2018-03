Gemeinschaft::Veranstaltungen

GSoC2018: Bewerbungsfrist für Studenten angelaufen

Nachdem Google Ende Februar die Liste der 212 akzeptierten Projekte veröffentlichte, können sich ab sofort auch Studenten für die Teilnahme am diesjährigen Google Summer of Code bewerben.

Seit mehr als zehn Jahren veranstaltet der Suchmaschinenbetreiber Google den » Google Summer of Code «, in dessen Rahmen das Unternehmen jedem akzeptierten Studenten ein Stipendium zahlt. Im Gegenzug müssen die Studierenden drei Monate an einem Open-Source-Projekt mitarbeiten, es voranbringen und zuvor besprochene Ziele für die akzeptierten Projekte erreichen. Die ausgewählten Projekte stellen den Studenten einen Mentor zur Seite, der motivieren, unterstützen und die Arbeit bewerten soll.

Wie Google nun bekannt gab, können sich ab sofort Studenten für die Teilnahme bewerben. Eine Liste der 212 akzeptierten Projekte hatte das Unternehmen bereits vor vier Wochen veröffentlicht. Interessenten können aus den Projekten auswählen und ihre Ideen in die Tat umsetzen. Zu den ausgewählten Organisationen zählen so namhafte Organisationen wie Apache, Blender, Debian, Fedora, FreeBSD, Gentoo, Gnome, GNU, Haiku, Inkscape, KDE, LibreOffice, Mozilla, OpenStreetMap, OpenSuse, PostgreSQL, ReactOS, Linux Foundation, NetBSD, Qt, Wine oder X.org, aber auch diverse Universitäten und kleinere Projekte, wie beispielsweise die Xapian-Suchengine, die Mathematikbibliothek SymPy, der digitale Assistent Amahi, der bekannte Syscall-Tracer »strace« oder aimacode, das sich der Erstellung von Quellcode für das Buch »Artificial Intelligence - A Modern Approach« von Stuart Russell und Peter Norvig verschrieben hat.

Vor der eigentlichen Bewerbung sollen sich laut einer Empfehlung von Google alle Interessenten mit dem »Student Guide« näher auseinandersetzen. Weitere Informationen liefern das hauseigene Blog, die »Google Summer of Code Diskussionsliste« sowie das FAQ. Die Bewerbungsfrist für alle Interessenten läuft bis zum 27. März 16:00 UTC.