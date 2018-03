Software::Mobilgeräte

Android Wear wird zu Wear OS

Google hat Android Wear den neuen Namen Wear OS verpasst. Wear OS ist ein Betriebssystem speziell für Armbanduhren und stellt eine Variante von Android dar.

Google LG Watch Style und LG Watch Sport mit Android Wear 2.0

Android Wear wurde mit der Intention geschaffen, dass am Arm tragbare Technologie für jeden nutzbar sein sollte, egal welchen Uhrenstil mal bevorzugt oder welches Smartphone man bei sich hat. Android Wear 2.0 ist auf über 50 Modellen von Uhren und Fitness-Trackern im Einsatz und das System wird nach Meinung von Google seinen Erfolg fortsetzen und noch größere Verbreitung finden.

Wie Google jetzt schreibt, entwickeln sich sowohl die Technologie als auch die Partnerschaften weiter. Von den neuen Benutzern von Android Wear nutzen rund ein Drittel auch ein iPhone. Die aktuelle Entwicklung brachte Google dazu, einen neuen Namen für Android Wear zu suchen. Daher ist Android Wear ab sofort »Wear OS by Google«. Dieser Name soll die Technologie, die Vision und die Menschen, die die Uhren benutzen, besser reflektieren. Der neue Name wird mit den nächsten Updates auch auf installierten Systemen Einzug halten. Auch die Android- bzw. iPhone-Apps zur Verbindung mit Wear OS werden entsprechend mit dem neuen Namen erscheinen.

Wear OS ist und bleibt eine Variante von Android, die speziell für Armbanduhren, auch als Smartwatches bezeichnet, ausgelegt ist. Smartwatches zeichnen sich neben der Zeitanzeige durch eine Vielzahl zusätzlicher Funktionen aus, wovon die Verbindung zu einem Smartphone nur eine ist. Doch Smartwatches sind auch eigenständig nutzbar und legen, wie Mobilgeräte generell, stetig an Funktionsumfang zu. Wie bei Smartphones lässt sich auch hier das System durch eine Vielzahl von Apps erweitern. Die Apps für Android Wear bzw. Wear OS lassen sich über den Google Play Store herunterladen.