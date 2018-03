Software::Distributionen

Debian Pixel für PC in neuer Version

Arne Exton hat eine neue Version seines auf Raspbian/Debian aufbauenden Betriebssystems für PC- und Mac-Systeme veröffentlicht. Die neue Version kommt fast genau ein Jahr nach der letzten Freigabe und bringt die Distribution auf den neuesten Stand der Technik.

exton.se Spotify unter Debian Pixel für PC

Für den Raspberry Pi sind mehrere Betriebssysteme verfügbar, wobei Linux bereits seit der Vorstellung des Minirechners eine besondere Rolle spielt. Grund dafür ist unter anderem »Raspbian« - eine hauseigene Distribution, die eine leichten Zugriff auf die Hardware und die Funktionen der Minisysteme gewährt und der Desktop »Pixel« , bei dem es sich um eine extra für den Minirechner angepasste Version von LXDE handelt. Kaum verwunderlich deshalb, dass Raspbian auch für die Standardhardware gewünscht wurde. Diesem Wunsch ging die Organisation Ende 2016 nach und stellte eine Version von Raspbian für x86 vor. Mittlerweile existiert eine rege Gemeinschaft, die das System in Eigenregie anpasst.

Eine bekannte Anpassung ist der durch Arne Exton vertriebene Remix unter dem Namen »Raspberry Pi Debian Pixel for PC and Mac«, der nun knapp ein Jahr nach der letzten Version in einer neuen Version veröffentlicht wurde. Die neue Version 180316 beinhaltet unter anderem den NetworkManager und Wicd, was laut Aussage des Entwicklers zu einer einfacheren Konfiguration des Netzwerks führen soll. Als Basis dient der Distribution Debian Stretch und der Kernel in Version 4.9.0. Ebenfalls neu in der Distribution ist eine aktuelle Version von Mozilla Firefox. Eine weitere Besonderheit der Distribution ist die Einbindung der Refracta-Tools, die nicht nur eine Installation der Distribution auf einer Standardhardware erlauben, sondern auch eine Refaktorisierung des kompletten Produktes ermöglichen.

Die neueste Version der Distribution kann ab sofort vom Server der Swedish Linux Society oder SourceForge.net heruntergeladen werden.