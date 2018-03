Gemeinschaft

StackOverflow: Linux weiterhin beliebteste Entwicklerplattform

Über 100.000 Entwickler haben sich bei der diesjährigen Umfrage der Webplattform »StackOverflow« beteiligt. Herausgekommen ist unter anderem, dass der Linux-Desktop die beliebteste und die meistgenutzte Entwicklungsplattform ist und fast jeder zweite Entwickler Code zu Open-Source-Projekten beiträgt.

Mirko Lindner

StackOverflow ist eine Web-Plattform, die sich der Softwareentwicklung verschrieben hat und auf der Nutzer Fragen zum Thema Programmierung stellen können. Die gestellten Fragen können durch andere Leser beantwortet werden und sind für alle öffentlich sichtbar. Da die Fragen und Antworten selbst unter einer Creative-Commons-Lizenz stehen, stellt StackOverflow eine der größten Wissensquellen für Entwickler, Designer und Interessierte im Netz dar.

In einer jährlich durchgeführten Umfrage befragt StackOverflow seine Millionen Nutzer über ihre Präferenzen und stellt die Resultate der Auswertung in Form einer »Developer Survey« vor. In diesem Jahr haben sich über 100.000 Entwickler an der Umfrage beteiligt, weshalb die Resultate einen recht breiten Einblick über die momentane Entwicklungskultur ermöglichen.

Geht es nach den Wünschen und den Befindlichkeiten der Nutzer, so ist Linux mit 76 Prozent die am beliebteste Plattform. Platz zwei geht an »Serverless« mit 76 Prozent und der dritte Platz geht an Amazon Web Services (AWS) mit 68 Prozent. Am meisten gefürchtet werden dagegen SharePoint, Drupal und Salesforce. Linux ist auch die am meisten eingesetzte Plattform bei der Entwicklung, gefolgt von Windows und Android. Bei den Sprachen werden Rust, Kotlin und Python besonders geliebt und Visual Basic 6, Cobol und CoffeeScript besonders gefürchtet. Bei Datenbanken werden Redis, PostgreSQL und Elasticsearch besonders geliebt und IBM Db2, Oracle und Memcached besonders gefürchtet.

Geht es nach dem Einsatz, so sind die meisten Entwickler bei Stack Overflow bei der Back-End-Programmierung anzutreffen und programmiertechnisch teils relativ unerfahren. JavaScript ist dabei die am häufigsten eingesetzte Sprache (69,8%), gefolgt von HTML (68,5%) und CSS (65,1%). Das beliebteste Framework sind Node.js (49,6%), Angular (36,9%) und React (27,8%). Bei den Datenbanken erfreuen sich MySQL (58,7%), SQL Server (41,2%) und PostgreSQL (32,9%) eines besonders großen Einsatzes. Besonders interessant ist dabei die Tatsache, dass mehr als jeder zweite Entwickler Code zu offener Software beisteuert. Sonders engagiert sind dabei Entwickler, die in Rust, Julia und Clojure ihre Projekte erstellen, wohingegen VBA-, VB.NET- und C#-Entwickler am wenigsten zu offenen Projekten beitragen.

Die detaillierten Auswertungen und weitere Resultate der aktuellen Umfrage können der Seite von StackOverflow entnommen werden.