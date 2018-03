Unternehmen::Übernahmen

MariaDB übernimmt MammothDB

MariaDB, Anbieter der gleichnamigen Datenbank, hat die Übernahme von MammothDB bekannt gegeben. MammothDB ist spezialisiert auf Datenbanken zur Analyse großer Datenbestände in Unternehmen.

MariaDB

Wie die MariaDB Corporation bekannt gab, wird das Unternehmen MammothDB , einen Anbieter von Lösungen zur Analyse großer Datenbestände in großen Unternehmen, übernehmen. Mit der Akquise will der Hersteller der gleichnamigen Datenbank nicht nur das eigene Portfolio erweitern, sondern auch seine europäische Präsenz durch eine neue Niederlassung in der bulgarischen Hauptstadt Sofia ausbauen. »Die Expertise von MammothDB bei der Analyse großer Datenmengen ist für MariaDB von unschätzbarem Wert, um weiter zu wachsen und unsere Analyselösungen innovativ weiterzuentwickeln«, so Michael Howard, CEO der MariaDB Corporation.

MariaDB übernimmt das Unternehmen in einer sehr dynamischen Phase der Unternehmensentwicklung, die bislang unter anderem von Investitionen der Europäischen Investitionsbank (EIB) und der Alibaba Group von insgesamt 54 Millionen Dollar geprägt war. Über den Kaufpreis und die genauen Modalitäten der Übernahme wurde Stillschweigen vereinbart.