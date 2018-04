Software::Spiele

Humble Indie Bundle 19 gestartet

Mit dem »Humble Indie Bundle 18« sind nun ein weiteres Mal hochwertige Independent-Spiele zu einem selbst wählbaren Preis für Linux, Mac OS X und Windows erhältlich.

superhotgame.com Spielszene aus SUPERHOT

Über zehn Monate liegt das letzte Humble Indie Bundle bereits zurück. Untätig war der Herausgeber der Bundles in der Zwischenzeit allerdings nicht. Im Gegenteil - alle paar Wochen gab es in der letzten Zeit neue speziellere Bundles. Dazu gesellen sich noch die dauerhaften Einrichtungen Humble Weekly Sale und Humble Store , die für Linux-Anwender aber nicht immer von Interesse sind.

Nun ist das nächste Spielepaket, das Humble Indie Bundle 19, an der Reihe. Das neu geschnürte Paket enthält in der Grundversion drei Spiele und als Bonus einen Gutschein für einen Preisnachlass von 10% im ersten Monat für Neuabonnenten des »Humble Monthly«. Wer mehr als einen Dollar investiert, erhält auch die Schlüssel zum Herunterladen der Spiele von Steam. Wer mehr als den momentanen Durchschnittspreis zu zahlen bereit ist, erhält fünf weitere Spiele. Ab 14 US-Dollar gibt es auch noch das Spiel SUPERHOT mit seinem zugehörigen Soundtrack dazu.

Die Spiele im 19. »Humble Indie Bundle« sind Halcyon 6: Lightspeed Edition, Mini Metro und Rakuen. Wer mehr zahlt als den aktuellen Durchschnittspreis, erhält dazu noch Keep Talking and Nobody Explodes, SOMA, Poly Bridge, Action Henk und JYDGE. Alle Spiele sind für Linux, Mac OS X und Windows erhältlich, für Linux teils zum ersten Mal. Zu einigen Spielen gibt es auch den Soundtrack als Extra.

Wie immer beim Humble Bundle sind die Spiele frei von DRM-Maßnahmen und anderen Einschränkungen. Von jedem Kauf geht ein kleiner Teil an Humblebundle.com selbst und an die wohltätige Organisation »Extra Life / Children's Miracle Network Hospitals«. Wer will, kann den Betrag beliebig anders verteilen, auch an andere wohltätige Organisationen.