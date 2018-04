Software::Spiele

»Crusader Kings II« bis morgen kostenlos

Steam bietet den Spieleklassiker »Crusader Kings II« bis einschließlich Samstag zum kostenlosen Download an. Das Spiel soll zeitlich unbegrenzt spielbar sein.

Steam Spielszene aus »Crusader Kings II«

In einer speziellen Aktion hat Steam das Spiel »Crusader Kings II«, ein Klassiker des Sratiegspiel-Genres, zum kostenlosen Herunterladen bereitgestellt. Bis morgen, Samstag, ist das Spiel für Fans unter Linux, Windows und Mac OS X kostenlos erhältlich. Es ist mit einer zeitlich unbegrenzten Lizenz versehen, so dass das Spielvergnügen in keinem Fall zu früh enden sollte.

Crusader Kings II lässt Spieler eine der wichtigsten Epochen der Weltgeschichte entdecken - die Zeit der Kreuzzüge ab 1066. Das mittelalterliche Europa wird in diesem laut Steam monumentalen Spiel über Könige, Pläne und Throne neu zum Leben erweckt. Man spielt einen christlichen Lehnsherrn und dessen Nachfolger und versucht, diese Dynastie zur Blüte zu bringen, seine Ländereien zu erweitern und gegen zahlreiche äußere und innere Feinde zu kämpfen.

Die kostenlose Ausgabe des Spiels, zu dem es zahlreiche kostenpflichtige Erweiterungen gibt, ist unter »Crusader Kings II spielen - Free permanent copy of Crusader Kings II« zu finden. Die Systemanforderungen sind mit 2 GB RAM, einer Grafikkarte ab Radeon HD 6750 oder Nvidia GeForce ab 320 oder 9600 mit 1 GB Grafikspeicher moderat.