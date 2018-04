»Rise of the Tomb Raider« für Linux erschienen

Der Spielepublisher »Feral Interactive« hat mit »Rise of the Tomb Raider« auch den zweiten Teil des Spielereihe-Reboots für das freie Betriebssystem veröffentlicht. Auch in der Fortsetzung muss eine junge Archäologin über sich hinauswachsen, zahlreichen Gefahren bestehen und bösen Kräften das Handwerk legen.