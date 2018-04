Software::Distributionen

AV Linux 2018.4.2 vorgestellt

Die Entwickler der freien, Multimedia-zentrierten Distribution AV Linux haben eine neue Version veröffentlicht. Neu sind unter anderem Verbesserungen des Kernels und Aktualisierungen der Anwendungen.

bandshed.net AV Linux 2018.4.2

AV Linux « ist eine freie, in Form eines ISO-Abbildes vertriebene Distribution, die auf Debian basiert und vorkonfiguriert als eine Workstation für Audio- und Video-Produktion vertrieben wird. Ziel des Produktes ist es dabei, dem Nutzer eine einfache Bedienung mit einer mächtigen Funktionalität anzubieten. Dazu bindet »AV Linux« zahlreiche Anwendungen ein, die ohne eine weitere Anpassung lauffähig sind und für die verschiedenen Belange einer AV-Produktion genutzt werden können. Eine ausführliche Dokumentation [PDF] erleichtert dabei auch Linux-Neulingen den Einstieg und die Nutzung.

Die Distribution setzt auf Jack und Pulseaudio auf bietet auch die Installation von proprietären Treibern an. Zu den im Lieferumfang der Distribution beliegenden Anwendungen gehören Konverter für Audio und Video sowie zahlreiche Applikationen für Produktion von Multimedia-Inhalten, wie beispielsweise die digitale Audio-Workstation Ardour, der Plug-in-Host Carla und die Video-Schnittlösungen Kdenlive und Cinelerra. Weitere Anwendungen können mühelos aus bereits voreingestellten Quellen nachinstalliert werden.

Knapp ein halbes Jahr nach der letzten Version steht nun mit AV Linux 2018.4.2 eine verbesserte Version der Distribution bereit. Die neue Version setzt auf dem Kernel 4.9.76 RT auf und lässt sich besser in UEFI-Umgebungen installieren. Das Wine-Paket wurde durch das von Staging ersetzt. Neu im Lieferumfang der Distribution sind der Synthesizer Yoshimi, Xhip Synth und der VST-Wrapper LinVST. Zudem hat der Entwickler die Kompatibilität mit KXStudio verbessert und die Bedienungsanleitung massiv erweitert. Das LSP-Plugin ist in der Version 1.1.1 vorhanden, Shuriken Beat Slicer in 0.5.1 und Polyphone in 1.8.

Eine Liste der Änderungen liefert die Ankündigung der neuen Version. AV Linux 2018.4.2 kann ab sofort vom Server des Projekts heruntergeladen werden.