Publikationen

Humble stellt Python-Bundle vor

Das Humble Bundle Team hat ein weiteres Bundle veröffentlicht. Die bis zu acht Bücher und fünft Software-Produkte kommen von verschiedenen Herstellern und behandeln dieses Mal das Thema »Python«. Wie gewohnt können Käufer dabei selbst entscheiden, wie viel ihnen ein Buchpaket wert ist und wie ihr Geld verteilt wird.

humblebundle.com The Humble Software Bundle: Python Dev Kit

Im » The Humble Software Bundle: Python Dev Kit « finden sich dieses Mal zahlreiche Bücher und Softwarepakete zu Themen rund um Python und Entwicklung von Python-Projekten. Alle Produkte können nach demselben Muster gekauft werden wie schon die letzten Pakete. So können die Interessenten beim Kauf entscheiden, wie viel sie zahlen und wie ihr Geld zwischen dem Verlag, Humbe Bundle und den gemeinnützigen Organisationen aufgeteilt wird. Unterstützt werden können auch dieses Mal die Electronic Frontier Foundation, das Rote Kreuz oder zahlreiche weitere Organisationen, darunter Wikimedia Foundation, Child's Play und Charity Water, aber auch die Python Software Foundation. Bezahlt wird wie immer via Amazon, Kreditkarte oder Paypal.

Wer weniger als einen Euro investiert, erhält demnach in dem neuesten Paket die Bücher »Write Pythonic Code Like a Seasoned Developer« und »Illustrated Guide to Learning Python 3« sowie ein zweimonatiges Abo der Python-IDE »PyCharm Professional Edition« von JetBrains. Wer bereit ist, um die 13 Euro für den Lesestoff auszugeben, kann sich über die Bonustitel »Python Jumpstart by Building 10 Apps« und »Thoughtful Machine Learning with Python« freuen. Zudem erhalten Käufer weitere sechs Monate Abozeit für »PyCharm Professional Edition« und eine Jahreslizenz für den Git-Clienten »GitKraken Pro«. Anwender, die rund 14 Euro bezahlen, kommen zudem in den Besitz der Buchtitel »Mastering PyCharm« und »Python Tricks: A Buffet of Awesome Python Features« und eines 50USD-Gutscheins für DigitalOcean. Wer den Maximalbetrag bezahlt und rund 17 Euro investiert, gelangt in den Besitz von »Fluent Python« und einer Einjahreslizenz für »PyUP« sowie einer Sechsomatslizenzen für egghead.io und Postman PRO.

Die E-Books des »The Humble Software Bundle: Python Dev Kit« sind in verschiedenen Formaten und in der englischen Sprache erhältlich. Die Softwareprodukte sind für Linux, MacOS X und Windows verfügbar. Wie üblich können Käufer, die die Bücher verschenken möchten, einen Geschenk-Link erhalten. Das Bundle ist noch über eine Woche erhältlich.