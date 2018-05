Gemeinschaft::Veranstaltungen

Linux Presentation Day Schweiz startet Ende der Woche

Ab Ende der Woche stehen auch diesmal im Rahmen des Linux Presentation Day Schweiz an verschiedenen Orten Linux-Kenner interessierten Nutzern zur Seite, die sich über Linux und freie Software informieren wollen.

Linux Presentation Day

Der Linux Presentation Day Schweiz ist eine Veranstaltungsreihe, an der sich Interessierte aus erster Hand über Linux und seine Einsatzmöglichkeiten auf dem eigenen Computer informieren können. Er findet im Rahmen des europaweiten Linux Presentation Day in verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten in der Schweiz statt. Unter dem Motto »Mit Linux wieder die Kontrolle über den eigenen Computer übernehmen« stehen auch dieses mal in bewährter Manier Linux-Kenner den interessierten Besuchern für alle Fragen zur Verfügung. An den Demo-PCs können Interessenten zudem das freie Betriebssystem nach Lust und Laune ausprobieren.

Der Linux Presentation Day Schweiz startet Ende der Woche, am Samstag den 12. Mai in Lausanne, St. Gallen und Zürich und geht am 26. Mai in Bern weiter. Eine Wiederholung ist im November geplant. Durchgeführt wird der Linux Presentation Day, wie auch schon in anderen Ländern, von Freiwilligen vor Ort aus den lokalen Linux User Groups, Firmen, Schulen und »Hackerspaces«. Die Teilnahme ist kostenlos und unverbindlich.