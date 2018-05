Software::Distributionen::Ubuntu

Ubuntu 18.10 soll »Cosmic Cuttlefish« heißen

Ubuntu-Gründer Mark Shuttleworth hat den Namen der kommenden Iteration von Ubuntu bekannt gegeben. Demnach wird Ubuntu 18.10 den Namen »Cosmic Cuttlefish« erhalten.

Canonical

Rund zwei Wochen nach der Freigabe von Ubuntu 18.04 LTS hat Ubuntu-Gründer Mark Shuttleworth den Namen der nächsten Ubuntu-Version bekannt gegeben. Der neue Name für Ubuntu folgt wie immer der Regel, ein Adjektiv mit einem Tiernamen zu kombinieren, wobei beide Worte oftmals sehr ungewöhnlich sind. Auf das A von »Artful Aardvark« für Ubuntu 17.10 folgte »Bionic Beaver« für Ubuntu 18.04 LTS, gefolgt nun von »C« und »Cosmic Cuttlefish« für Ubuntu 18.10.

Die Bekanntgabe geschah, wie üblich, im Blog des Ubuntu-Mäzens im Rahmen eines Beitrags. Darin bedankt sich Shuttleworth wie üblich bei allen Teams für ihre Mitarbeit an der letzten Version und lobt die vielen Teams, die erst die neue Version möglich gemacht haben. Die Integration von neuen Technologien in die aktuelle Version sei demnach vorbildlich abgelaufen und auch die Einbindung von Snap hatte den Ubuntu-Gründer begeistert.

Shuttleworth erwähnt darüber hinaus den zunehmend wichtigen Aspekt der Sicherheit innerhalb der Distribution, die laut seiner Aussage mittlerweile einen breiten Einsatz findet. »Es ist außergewöhnlich, wie vielfältig die Anwendungen sind, denen Ubuntu heutzutage ausgesetzt ist«, schreibt der Ubuntu-Mäzen. Die Distribution kann sowohl in Kern eines Mainframes eines großen Finanzunternehmens gefunden werden als auch in einem Raspberry Pi, der hinter einem Prototyp irgendwo in der Mitte von Nirgendwo steckt. »Wir sind die Plattform für große und kleine Ambitionen«, schreibt Shuttleworth.

Laut Shuttleworth gelte es nun allerdings weiter die Messlatte zu heben, neue Ideen in die Distribution einzubringen und sowohl den stabilen Zweig als auch die kommende Version voranzutreiben. »Cosmic Cuttlefish« wird im Herbst dieses Jahres erscheinen.