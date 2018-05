Software::Distributionen::Debian

Knoppix 8.2 veröffentlicht

Die beliebte, auf Debian basierende Live-Distribution Knoppix ist in der Version 8.2 erschienen. Anders als bei Vorgängerversionen ist Knoppix 8.2 aktuell nur als DVD-Variante erhältlich. Die Systemanforderungen sind weiterhin moderat. Knoppix ist auch auf älteren 32-Bit-Architekturen lauffähig.

In Knoppix 8.2 werkelt ein Kernel 4.16.5. Der Standard-Desktop ist LXDE, es sind aber auch KDE (5.12) und Gnome (3.26) verfügbar. Das von knopper.net entwickelte sprechende Desktop-System ADRIANE - Audio Desktop Reference Implementation and Networking Environment ist in der Version 1.7-7 enthalten. ADRIANE erleichtert es sehbehinderten Menschen, Computer und Standard-Internetdienste wie im WWW surfen und E-Mail zu nutzen. Dafür greift es auf SBL (Screenreader for Blind Linux Users) zurück und bietet eine optionale Braille-Unterstützung.

In Knoppix 8.2 sind Anwendungen für die meisten alltäglich Tätigkeiten am Rechner enthalten. Darunter sind die Mediaplayer Amarok und Kaffeine, der PIM-Server Akonadi, Unterstützung und Werkzeuge für verschiedene Programmiersprachen (etwa Java, C[++], PHP, Python, Ruby), der Audioeditor Audacity und ein Bitcoin-Daemon. Es gibt das Notensatzprogramm LilyPond, den Dokumentenbetrachter Evince, die Bildbearbeitung Gimp und die Finanzverwaltung Homebank. Für Office-Aufgaben kann unter anderem LibreOffice 6.0.4, für Emails Evolution, Kmail und Sylpheed, zum Surfen Chromium, eLinks und Firefox und um zu Schnacken Pidgin eingesetzt werden. An Bord sind auch die Datenbanken MySQL 5.7 und SQLite, TeX Live 2018.20180416-1 für schön gesetzte Dokumente sowie diverse Spiele und Werkzeuge für forensische Analysen und zur Systemwiederherstellung.

Die Knoppix-Live-DVDs sind in deutscher und englischer Lokalisierung zu haben und können bei Gefallen auch auf dem Rechner installiert werden. Das ca. 4,4 GB große DVD-Image kann von verschiedenen Spiegelservern heruntergeladen werden.