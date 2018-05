Hardware::Mobilsysteme

Bestellfrist für Librem-5-Developer Kit endet am 31.Mai

Noch bis zum 31. Mai nimmt Hersteller Purism Bestellungen für das Entwicklerboard zum Librem 5 Linux-Smartphone an.

Hersteller Purism hat die Spezifikationen für das Librem 5 Entwickler-Kit fertiggestellt und wird in der ersten Juniwoche 2018 alle Einzelteile bestellen und fertigen lassen. Das geht aus einem Bericht auf der Webseite des Unternehmens hervor. Bestellungen für das Librem-5-Developer Kit werden dementsprechend nur bis zum 31. Mai angenommen. Der Preis für den Bausatz beläuft sich auf 399 US-Dollar.

Eigentlich sollte das Developer Kit bereits im Juni verschickt werden, man entschloss sich bei Purism jedoch dazu, auf die ersten Exemplare des i.MX-8M System On Module (SOM) zu warten anstatt den bereits länger verfügbaren Vorgänger i.MX-6 auszuliefern. Dieser hatte mit der stärksten Variante »Quadplus« bisher als Entwicklungsmodell gedient. Die Bausätze werden nun in den Monaten August und September ausgeliefert.

Der Bausatz, der sich in Einzelheiten noch ändern kann, besteht aus Mainboard, Touchscreen, Netzteil, einem Kamera-Modul sowie Kabeln und Sensoren. Im einzelnen sind neben dem i.MX-8M-SOM mindestens 2 GByte LPDDR4 RAM und 16 GByte eMMC mit im Paket. Der 5.7-Zoll Touchscreen verfügt bei einem Seitenverhältnis von 18:9 über eine Auflösung von 720 × 1440 Punkten. Kontakt mit der Außenwelt wird über zwei M.2-Karten für 3G und 4G Netzwerke sowie WLAN und Bluetooth hergestellt.

Das Mainboard ist mit allen notwendigen Motoren, Sensoren, Ein- und Ausgängen bestückt. Wie bei den Notebooks von Purism sind auch bei diesem Board Hardware-Killswitches für WLAN, Bluetooth, Kamera und Mikrofon verbaut. Was im Unterschied zum Endprodukt fehlt, ist ein hier nicht benötigter Akku und ein Gehäuse. Was die Auslieferung des fertigen Librem 5 Linux-Smartphones angeht, so hält Purism trotzt engem Zeitplan derzeit noch am ursprünglichen Liefertermin im Januar 2019 fest.