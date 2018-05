Gesellschaft::Bildung

Kostenloser edX-Kurs zu Open Source-Netzwerktechnologien

Die Linux Foundation bietet im August dieses Jahres den Einführungskurs »LFS165x – Introduction to Open Source Networking Technologies« an. Der Kurs geht über zehn Wochen und wird auf der MOOC-Plattform (Massive Open Online Courses) edx.org zugänglich sein.

Linux Foundation

Im Kurs LFS165x – Introduction to Open Source Networking Technologies stellt Reza Toghraee in zehn wöchentlichen Einheiten Open Source-Netzwerkprojekte der Linux Foundation und darüber hinaus vor. Zu den Kursinhalten zählen der Open Networking Stack, beginnend bei der Hardware über Netzwerkbetriebssysteme, Netzwerkkontroller, Virtualisierung und Orchestrierung. Toghraee ist ein Netzwerk- und Sicherheitsspezialist, der sich seit über 20 Jahren mit Netzwerken beschäftigt und aktuell Direktor der britischen ArpaWare Ltd ist.

Die Kursteilnehmer lernen verschiedene freie Netzwerkprojekte kennen, etwa das Open Compute Project, das Open Network Install Environment (ONIE) und den Akraino Edge Stack. Es stehen Dataplane-Projekte wie FD.io, OVS und DPDK ebenso auf dem Programm wie Netzwerkbetriebssysteme, beispielsweise OpenSwitch (OPX), Open Network Linux oder DANOS. Toghraee informiert über Software Defined Networking (SDN) und Network Functions Virtualization (NFV). Namhafte Projekte aus diesen Bereichen sind etwa OpenDayLight und Tungsten Fabric (OpenContrail) sowie ONAP und OPNFV. Ferner wird im Kurs darauf eingegangen, wie sich Netzwerke analysieren lassen, etwa mit mit Hilfe von SNAS und PNDA.

Der Kurs LFS165x beginnt am 9. August und richtet sich in erster Linie an Open Source-Enthusiasten, Netzwerk- und Sicherheitsexperten, Systemtechniker und Studenten. Die Kurssprache ist Englisch. Pro Woche sind etwa drei bis vier Stunden für den Kurs nötig. Wer 99 US-Dollar berappt, erhält am Ende ein Teilnahmezertifikat.