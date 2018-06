Software::Spiele

»Humble Daedalic Bundle 2018« mit zahlreichen Linux-Titeln

Das Humble-Bundle-Team hat ein weiteres »Humble Bundle« geschnürt. Unter dem Titel »Humble Daedalic Bundle 2018« finden sich zahlreiche Spiele, die auch viele Titel, die unter Linux verfügbar sind. Darunter zählen unter anderem »Anna's Quest«, »Deponia«, »Witch It« und »Silence«.

humblebundle.com Humble Daedalic Bundle 2018

Linux-Spieler, die Kurzweile suchen, dafür aber keine großen Summen ausgeben wollen, kommen auch in diesem Monat wieder bei einer neuen Aktion der »Humble Bundle«-Macher auf ihre Kosten. Zwei Wochen lang erhalten Spieler aus aller Welt diverse Spiele zum Pay What You Want-Preis. Wie immer tun Käufer des Humble Bundles nicht nur sich selbst etwas Gutes, sondern spenden auch für wohltätige Organisationen. Unterstützt werden unter anderem das Rote Kreuz, Child's Play, International Rescue Committee, Wikimedia Foundation oder WWF. Käufer des Bundles können dabei frei entscheiden, welche der Organisationen sie unterstützen, und welcher Anteil ihres Kaufpreises der oder den Organisationen zugutekommt.

Mit von der Partie sind dieses Mal im »Humble Daedalic Bundle 2018« zehn Spiele, wovon sechs Titel auch unter Linux verfügbar sind. So zählen zu den unter Linux verfügbaren Titeln der Strategie- und Rollenspiel-Mix »Caravan« und die Point&Click-Spiele »Deponia: The Complete Journey« und »Anna's Quest«. Im Paket für nur einen US-Dollar ist zudem auch das Adventure-Spiel »Memoria« enthalten, das allerdings nur für Mac OS X und Windows erhältlich ist.

Wer mindestens 8 US-Dollar bezahlt, darf unter Linux die Abenteuerspiele »Silence« und »Deponia Doomsday« sein eigen nennen. Mit in dem Bundle ist zudem auch noch das Actionspiel »Witch It«, das allerdings nur für Windows verfügbar ist. Käufer des Pakets, die mehr als 12 US-Dollar investieren, erhalten zudem für Linux den Taktikspiel »Shadow Tactics: Blades of the Shogun«. Ebenfalls vorhanden, aber unter Linux nicht verfügbar sind »The Long Journey Home« (Windows) und »Bounty Train« (Mac/Windows).

Außer »Witch It« sind alle Titel DRM-frei und können bei Steam registriert werden. Der Käufer enthält von »Humble Bundle« lediglich einen Schlüssel, den er bei der Spieleplattform aktivieren kann.