Kieler Open Source und Linux Tage suchen nach Vorträgen

Am 14. und 15. September 2018 finden zum 16. Mal die Kieler Linux und Open Source Tage statt. Interessenten können noch bis Mitte Juli Vorträge und Papers einreichen.

Bereits zum sechszehnten Mal finden in diesem September die Kieler Open Source und Linux Tage statt. Im Kitz in Kiel soll es neben einer Ausstellung von Community-Projekten und Firmen eine Reihe von Fachvorträgen und Workshops geben. Los geht es schon am 13. September mit dem Linux Presentation Day und der den Thementagen während der Digitalen Woche Kiel zwiscehn dem 8. und 12. September. Die eigentlichen Kieler Open Source und Linux Tage finden dann am 14. und 15. September statt. Der 15. ist dann gleichzeitig auch der Software Freedom Day mit einem Software-Freedom-Frühstück.

Wie schon die Jahre zuvor soll auch dieses Jahr kein thematischer Schwerpunkt in Vorträgen gesetzt werden, weswegen alle Open Source- und Linux- Themen gewünscht sind. Mögliche Themen sind unter anderem »Warenwirtschaft«, »Eingebettete Systeme«, »Kleincomputer«, »mobile Anwendungen«, »Serversysteme«, »Virtualisierung«, »Grafikanwendungen«, »Spielen unter Linux«, »freie Büroanwendungen«, »Datenschutz/Privacy«, »künstliche Intelligenz« oder »Linux in Schulen«. »Da das Workshopangebot in den letzten Jahren sehr gut angenommen wurde, werden wir wieder zahlreiche Workshops zu den verschiedensten Themen anbieten«, screhiben die Veranstelter.

An diesen beiden Tagen haben Projekte sowie Unternehmen die Möglichkeit, ihre Produkte in der Ausstellung zu präsentieren. Für kommerzielle Aussteller gibt es zudem verschiedene Sponsoring-Varianten mit Präsentationsmöglichkeiten auf Printmedien, der Webseite, in einem Vortrag und an einem Stand im Ausstellungsbereich. Weitere Informationen finden Interessenten auf der Seite der Veranstaltung.

Bewerbungen für Standplätze sollten an die im Call for Papers angegebene Adresse gesandt werden. Vorschläge für Workshops und Vorträge können im Programmplaner der Kieler Open Source und Linux Tage eingetragen werden. Dort stehen zusätzliche Informationen bereit. Einsendeschluss für Bewerbungen ist der 15. Juli 2018. Die Auswahl der Vorträge und Stände wird danach getroffen.