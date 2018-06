Do, 14. Juni 2018, 09:43

Software::Büro

Collabora Office 6.0 mit drei Jahren Unterstützung veröffentlicht

Die englische Open-Source-Firma Collabora hat Version 6.0 von Collabora Office, einer kommerziell unterstützten Version von LibreOffice, veröffentlicht.

Collabora

Das britische Unternehmen Collabora ist ein Dienstleister mit einem starken Fokus auf LibreOffice und einer der größten Unterstützer des freien Projektes. Das Unternehmen ist ein Mitglied des Advisory Boards der Document Foundation der Geschäftsführer Michael Meeks Mitglied des Verwaltungsrats. Mit Collabora Office und Collabora Online bietet der Hersteller zwei Produkte an, die sich an Unternehmen und Institutionen richten. Dazu garantiert Collabora fest definierte Supportzeiträume, Updates und Hilfe bei Problemen.

Collabora Office 6.0 ist mit drei Jahren Unterstützung versehen und somit für Unternehmen geeignet. Eine Version für den institutionellen bzw. öffentlichen Sektor pflegt Collabora sogar fünf Jahre lang. Seit der letzten Version wurden alle Korrekturen und Neuerungen übernommen, die in LibreOffice 6.0 einflossen. Zudem wurden laut der Ankündigung die Migrationsmöglichkeiten erheblich verbessert. Collabora Office bringt unter anderem ein neues Werkzeug namens »COLEAT« (»Collabora OLE Automation Translaton«), das die Einbindung von MS-Skripten und Anwendungen erleichtert. Neu in ist auch ein Tracing-Werkzeug, das eine leichtere Suche nach Fehlern ermöglicht und beispielsweise das Einbinden von VBA-Makros robuster machen soll. Viele der zahlreichen Änderungen sind auch in den Importfiltern zu finden.

Wie das Unternehmen in der Ankündigung weiter schreibt, wurde ferner in Collabora Office die Einbindung von Sharepoint verbessert. Administratoren dürfen sich über bessere Patch-Mechanismen freuen. In Umgebungen mit einer großen Anzahl von Installationen kann ein Administrator durch die erweiterte Unterstützung von Windows Server ADMX Group Policy Vorlagen verschiedene anwenderspezifische Konfigurationen erstellen.

Collabora Office 6.0 kann als Demoversion kostenlos von Collabora bezogen werden.