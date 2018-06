Software::Entwicklung

Git 2.18 veröffentlicht

Die Git-Entwickler haben ihre freie Versionsverwaltung in der Version 2.18 veröffentlicht, die eine Vielzahl an Neuerungen, Änderungen und Fehlerkorrekturen mitbringt. Die prominenteste Änderung ist dabei ein effizienteres Kommunikationsprotokoll.

Planmäßig hat Junio C. Hamano, der seit Juli 2005 die Entwicklung von Git koordiniert, die Version 2.18 des verteilten Versionsverwaltungssystems veröffentlicht. In der neuen Version finden sich zahlreiche größere Verbesserungen. Aber auch an Fehlerkorrekturen, Sicherheitskorrekturen und Aufräumarbeiten am Code wurden gedacht.

Eine der prominentesten Neuerungen von Git 2.18 stellt die Implementierung eines neuen, schnelleren Protokolls dar. Die initial enthaltene Version 2 des Protokolls führt eine Server-seitige Filterung ein, die nur die benötigten Daten sendet. Zudem wurde das Protokoll um eine einfachere Erweiterbarkeit für künftige Anforderungen ergänzt und eine vereinfachte Handhabung des HTTP-Transports realisiert. Laut Aussage der Entwickler soll die Neuerung die Zugriffe auf Git-Server massiv beschleunigen, weshalb sie jetzt schon von Unternehmen wie Google eingesetzt wird.

Die weitere Liste der Neuerungen ist ebenfalls recht lang. Die Merge- und Cherry-Pick-Logik wurde verbessert und git filter-branch liefert unterschiedliche Exit-Werte. git gui funktioniert jetzt auch mit älteren Tk-Versionen. Weiterhin wurden git config überarbeitet und die Handhabung von git send-email verbessert. Zudem haben die Entwickler viele interne Bereiche von Git einer Aktualisierung unterzogen und beschleunigt. Unter anderem sollte das System weniger Speicher verwenden und bei git fetch von großen Repositorien schneller agieren.

Eine Liste aller Neuerungen und Verbesserungen liefert das Changelog und die Ankündigung der neuen Version. Das unter der GPL stehende System kann im Quellcode heruntergeladen werden.