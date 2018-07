Publikationen

»Humble Book Bundle: Linux Geek« angekündigt

Das Humble Bundle-Team hat ein weiteres Book-Bundle veröffentlicht. Die bis zu siebzehn Bücher kommen vom Wiley-Verlag und behandeln dieses Mal das Thema »Linux«. Wie gewohnt können Käufer dabei selbst entscheiden, wie viel ihnen ein Buchpaket wert ist und wie ihr Geld verteilt wird.

humblebundle.com Humble Book Bundle: Linux Geek

Im » Humble Book Bundle: Linux Geek « finden sich dieses Mal zahlreiche Bücher des »No Starch Press«-Verlags zu Themen rund um Linux. Alle Bücher können nach demselben Muster gekauft werden wie schon die letzten Pakete. So können die Interessenten beim Kauf entscheiden, wie viel sie zahlen und wie ihr Geld zwischen dem Verlag, Humbe Bundle und den gemeinnützigen Organisationen aufgeteilt wird. Unterstützt werden können auch dieses Mal Electronic Frontier Foundation, das Rote Kreuz oder zahlreiche weitere Organisationen, darunter Wikimedia Foundation, Child's Play und Charity Water. Bezahlt wird via Amazon, Kreditkarte oder Paypal.

Wer weniger als einen Euro investiert, erhält »Automate the Boring Stuff with Python: Practical Programming for Total Beginners«, »The Artist's Guide to GIMP: Creative Techniques for Photographers, Artists, and Designers«, »The Art of Debugging with GDB, DDD, and Eclipse«, »Perl One-Liners: 130 Programs That Get Things Done«, »The Book of GNS3: Build Virtual Network Labs Using Cisco, Juniper, and More« und »No Starch Sampler«.

Wer bereit ist, um die 7 Euro für den Lesestoff auszugeben, kann sich über die Bonustitel »The Book of Inkscape: The Definitive Guide to the Free Graphics Editor«, »The Book of GIMP: A Complete Guide to Nearly Everything«, »The Book of PF: A No-Nonsense Guide to the OpenBSD Firewall«, »The GNU Make Book«, »Blender Master Class: A Hands-On Guide to Modeling, Sculpting, Materials, and Rendering« und »Doing Math with Python: Use Programming to Explore Algebra, Statistics, Calculus, and More!« freuen.

Käufer, die den Maximalbetrag bezahlen und rund 13 Euro investieren, gelangen zudem in den Besitz von »How Linux Works: What Every Superuser Should Know«, »Wicked Cool Shell Scripts: 101 Scripts for Linux, OS X, and UNIX Systems«, »Absolute OpenBSD: Unix for the Practical Paranoid«, »Arduino Project Handbook Vol. 1: 25 Practical Projects to Get You Started« und »Think Like a Programmer: An Introduction to Creative Problem Solving«.

Die E-Books des »Humble Book Bundle: Linux Geek« sind in verschiedenen Formaten und in der englischen Sprache erhältlich. Wie üblich können Käufer, die die Bücher verschenken möchten, einen Geschenklink erhalten. Das Bundle ist noch elf Tage erhältlich.