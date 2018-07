Software::Kernel

Linux: Asynchrone bsg-Schnittstelle wird entfernt

Der Treiber für generische SCSI-Geräte im Linux-Kernel, bsg, wird voraussichtlich in Linux 4.19 seine asynchrone Schnittstelle verlieren. Die Entfernung erfolgt wegen Sicherheitsproblemen und ist möglich, weil die Schnittstelle keine bekannten Nutzer hat.

Im Linux-Kernel gibt es zwei Treiber für generische SCSI-Geräte . Historisch gab es zuerst den sg-Treiber. 2007 kam, von vielen Benutzern unbemerkt, nach dreijähriger Entwicklungszeit der bsg-Treiber hinzu, der mehr Funktionalität bietet und moderner ist. Beide Treiber können aber sowohl synchron als auch asynchron verwendet werden. Synchron werden die Treiber mit-Aufrufen angesprochen, asynchron dagegen mitund. In beiden Fällen werden komplexe Datenstrukturen ausgetauscht, die mehr oder weniger direkt den SCSI-Kommandos entsprechen. Die Treiber für generische SCSI-Geräte können im Prinzip mit jedem SCSI-Gerät verwendet werden. Für Disk-, CD-ROM- und Bandlaufwerke verwendet man allerdings überwiegend die spezialisierten Treiber.