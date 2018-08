Gemeinschaft::Veranstaltungen

Holarse feiert 18. Geburtstag mit Gewinnspiel

Die Linux-Spiele-Webseite Holarse ist 18 Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass gibt es einen kleinen Rückblick auf die Vergangenheit und ein Gewinnspiel, in dem ein Dutzend Spiele verlost werden.

Hans-Joachim Baader Geburtstagskuchen

Holarse startete im Jahr 2000 unter dem Namen gamesforlinux.de. Zwei Jahre danach gab sie sich den heutigen Namen . Jetzt ist die bedeutendste deutschsprachige Linux-Spiele-Webseite 18 Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass gibt es einen kleinen Rückblick auf die Vergangenheit der Seite. Das »kleine Linux-Projekt«, wie die Betreiber es nennen, begann im Sommer 2000 damit, Informationen über Linux für Spieler zu sammeln, berichtete über neue Spiele des Spieleportierers Loki Software und zeigte mit Anleitungen, wie man die optimale Konfiguration des neusten XFree86-Servers auf die Festplatte bringen konnte.

Schnell fanden sich weitere Mitstreiter und so wurde fleißig über die Entwicklung von WINE berichtet und die neuesten Red Hat- und Slackware-Distributionen auf Linux-Spiele-Tauglichkeit geprüft. Im damals selbst geschriebenen HolaCMS kamen so schnell viele Artikel und News-Beiträge zusammen, die im Netscape Communicator unter Linux eingetippt wurden. 18 Jahre später hat sich Spielen unter Linux enorm weiterentwickelt. Heute muss Holarse nicht mehr so sehr über Grundlagenkonfiguration und X-Server berichten. Auf Trab gehalten wird das Team von einer riesigen Anzahl an Spielen mit Neuerscheinungen für Linux. Das Team optimiert Engines und korrigiert Fehler in diesen und berichtet immer mehr über die Inhalte von Spielen. Heute einen performanten Linux-Spiele-Desktop zu installieren und direkt mit dem Spielen loszulegen, erfordert laut Bernd Ritter (comrad) von Holarse kaum mehr als eine halbe Stunde Zeit.

Das Team hatte dank der Mitarbeit von vielen Linuxern enorm viel Spaß, war auf den Linuxtagen in Karlsruhe und Berlin präsent und wurde zu Fernsehbeiträgen im 3sat und auf Giga als Gast eingeladen. Zur Zeit wird daran gearbeitet, das in die Jahre gekommene Drupal durch eine neue Eigenentwicklung zu ersetzen. Weiterhin steht das Team in engem Kontakt mit den Portierern, Spieleentwicklern und der Open Source-Gemeinschaft. Konstante Größen sind die Dedicated Server, der Linuxgamer-Mumble und der Spieleabend jeden Freitag um 20 Uhr. Einzelheiten dazu findet man im Wiki.

Zur Feier des Jubiläums verlost Holarse Linux-Spiele im Wert von insgesamt 258 Euro, darunter Civilization VI. Wer eines davon ergattern möchte, sollte im Kommentarbereich der Seite schreiben, wann er mit Linux-Spielen angefangen hat und wann sein erstes Zusammentreffen mit Holarse war. Der Einsendeschluss ist Sonntag, 12. August, 20 Uhr. (Bernd Ritter/hjb)