Mozilla legt neues Test-Pilot-Experiment auf

Im Rahmen seines Test-Pilot-Programms hat Mozilla ein neues Experiment aufgelegt, das Alternativen zu häufig besuchten Webseiten aufzeigen will.

Zusammen mit der Such-Plattform Laserlike bietet Mozilla im Rahmen seines Test-Pilot-Programms das neue Experiment Advance an. Advance liefert Echtzeit-Empfehlungen, die in der Firefox-Seitenleiste während des Browsens angezeigt werden. Advance verwendet das aktuelle Verhalten beim Browsen, um verwandte Nachrichten und ähnliche Seiten zum Lesen vorzuschlagen, und verwendet den Browserverlauf, um zusätzlich einen personalisierten Feed zu erstellen. In einem Blog-Beitrag spricht Produktmanager Chuck Harmston dem Unternehmen Laserlike Mozillas vollstes Vertrauen aus, was die Sicherheit der Daten angeht.

In der Seitenleiste teilt sich Advance in die Blöcke »Read Next« und »For You« auf. »Read Next« bietet verwandte Artikel auf Basis der gerade besuchten Seite an. Die Sektion »For You« zeigt dagegen Empfehlungen basierend auf der Such-Historie an. Advance schaltet keine Werbung, was sich natürlich bei einem Erfolg des Experiments ändern könnte.

Nach der Installation von Advance wird die Browser-Historie an Laserlike übermittelt. Laserlike erhält außerdem die IP-Adresse und die auf Webseiten verbrachten Zeiten. Ausgeschlossen sind Daten aus privaten Sitzungen oder wenn der Tracking-Schutz eingeschaltet ist. Auf GitHub sind die technischen Hintergründe der Datensammlung offengelegt.

Die Datensammlung kann jederzeit gestoppt werden. Die durch Laserlike gesammelten Daten können jederzeit angeschaut und deren Löschung angefordert werden. Die Optionen dazu verbergen sich hinter dem kleinen Rad in der Seitenleiste rechts des Laserlike-Logos.

Im Rahmen des Test-Pilot-Programms stellt Mozilla Experimente vor, die bei Erfolg einen Platz in Firefox finden können. Die Anwender können die angebotenen Funktionen selbst auswählen sowie ein- und ausschalten. Derzeit stehen außer Advance noch die Experimente Notes, Color, Side View und Send zum Test bereit.