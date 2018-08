Gemeinschaft::Organisationen

Academy Software Foundation gestartet

Die Linux Foundation hat zusammen mit der »Academy of Motion Picture Arts and Sciences« die »Academy Software Foundation« ins Leben gerufen. Damit sollen die Verwendung von Open-Source-Software unter Filmschaffenden weiter verbreitet und Barrieren beseitigt werden.

Linux Foundation

Die »Academy of Motion Picture Arts and Sciences«, oft verkürzt als »the Academy« bezeichnet, ist eine Vereinigung von rund 6.000 Filmschaffenden mit dem erklärten Ziel, die Künste und Wissenschaften in der Filmindustrie zu fördern. Zudem richtet die Academy jährlich die Oscar-verleihung aus.

Jetzt hat die Linux Foundation zusammen mit der Academy die »Academy Software Foundation« (ASWF) gegründet, um ein neutrales Forum für Open-Source-Softwareentwickler in der Film- und Medienbranche zu bieten, um Ressourcen auszutauschen und an Technologien für Bilderstellung, visuelle Effekte, Animation und Sound mitzuarbeiten. Zu den Gründungsmitgliedern zählen Animal Logic, Autodesk, Blue Sky Studios, Cisco, DNEG, DreamWorks Animation, Epic Games, Foundry, Google Cloud, Intel, SideFX, The Walt Disney Studios, and Weta Digital.

Die ASWF ist das Ergebnis einer zweijährigen Untersuchung des Wissenschafts- und Technologierates der Akademie über den Einsatz von Open-Source-Software (OSS) in der Filmindustrie. Die Umfrage ergab, dass mehr als 80 Prozent der Branche Open-Source-Software verwendet, insbesondere für Animationen und visuelle Effekte. Die ASWF will die dabei entstehenden Herausforderungen wie unter anderem die Verwaltung mehrerer Versionen von OSS-Bibliotheken und die Verwendung unterschiedlicher Führungs- und Lizenzmodelle angehen.

Die erklärte Mission der ASWF ist es, die Qualität und Quantität der Open-Source-Beiträge durch die Entwicklung eines Führungsmodells, eines rechtlichen Rahmens und einer Gemeinschafts-Infrastruktur zu erhöhen und damit die Eintrittsbarriere für die Entwicklung und Nutzung von Open-Source-Software zu senken.