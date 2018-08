Software::Kernel

Linux erhält GNSS-Subsystem

Eine der kommenden Versionen von Linux soll um ein neues Subsystem erweitert werden, das die Einbindung verschiedener Treiber für Navigationssatellitensysteme erlauben wird, die bis dato außerhalb des Kernels entwickelt und gepflegt werden mussten.

Larry Ewing

Greg Kroah-Hartman hat eine Erweiterung der »Misc«-Treiberschnittstelle in sein Repositorium des Kernels aufgenommen , die es Entwicklern künftig erlauben wird, Treiber für Navigationssatellitensysteme anzusprechen. Das GNSS-Subsystem (»Global Navigation Satellite System«) bietet initial eine Erweiterung der bereits bestehenden Device-Struktur, mittels der Treiber für beispielsweise Galileo, GLONASS oder NAVSTAR GPS Daten mit oberen Ebenen austauschen können. Bisher existierte eine solche Erweiterung nicht, was dazu führte, dass bereits fertige Treiber außerhalb des Kernels gepflegt werden mussten und auf verschiedene Arten mit den oberen Schichten des Systems kommunizierten.

Wie Kroah-Hartman in seiner Ankündigung schreibt, ist die Schnittstelle noch nicht fertig und teilweise noch relativ primitiv bzw. unausgereift. So kann sie beispielsweise im Moment nur durch GNSS-Empfänger angesprochen werden. »Man muss aber irgendwo anfangen und das ist toll«, schreibt der Entwickler. So sei die neue Schnittstelle aber besser als die momentane Lösung, die einen Wildwuchs förderte und zu einem »wackeligen Userspace«, so der Entwickler, führte.

Wann das Subsystem in den offiziellen Kernel aufgenommen werden kann, steht noch nicht fest. Vorerst wurde sie von Kroah-Hartman in seinen 4.19-rc1-Pfad übernommen, was allerdings nicht zu bedeuten hat, dass sie auch im kommenden Kernel landen wird. Denn die letzte Instanz ist und bleibt immer noch Linus Torvalds, der auch bei einem erfolgreichen Vorschlag seitens des Subsystembetreuers sich gegen eine Aufnahme aussprechen kann.