Software::Spiele

Gewinnspiel: 16. Kieler Open Source und Linux Tage

Pro-Linux verlost Merchandising-Artikel der Kieler Open Source und Linux Tage, die am 14. und 15. September 2018 stattfinden.

Bereits zum 16. Mal finden in diesem September die Kieler Open Source und Linux Tage statt. Im Kitz in Kiel wird es neben einer Ausstellung von Community-Projekten und Firmen eine Reihe von Fachvorträgen und Workshops geben. Los geht es schon am 13. September mit dem Linux Presentation Day und der den Thementagen während der Digitalen Woche Kiel zwischen dem 8. und 12. September. Die eigentlichen Kieler Open Source und Linux Tage finden am 14. und 15. September statt. Der 15. ist dann gleichzeitig auch der Software Freedom Day mit einem Software-Freedom-Frühstück.

Wie schon die Jahre zuvor wird auch dieses Jahr kein thematischer Schwerpunkt in Vorträgen gesetzt, weswegen alle Open Source- und Linux- Themen vertreten sind. Themen sind unter anderem »Warenwirtschaft«, »Eingebettete Systeme«, »Kleincomputer«, »mobile Anwendungen«, »Serversysteme«, »Virtualisierung«, »Grafikanwendungen«, »Spielen unter Linux«, »freie Büroanwendungen« und »Datenschutz/Privacy«. Mit mehr als 32 Vorträgen und 13 Workshops gibt es, obwohl nur noch drei Räume zur Verfügung stehen, genug Themen, die alle Interessen abdecken sollten. Erstmals sind die Tage auch Veranstaltungsort für das internationale Inkscape-Hackfest.

Pro-Linux verlost drei Kielux-Fanpakete, bestehend aus einem Kielux-Kaffeebecher mit Pinguinmotiv, einem Comic-Heft mit den Folgen 1-10 des CC-BY-lizenzierten Comics »Pepper & Carrot« von David Revoy, einem Comic-Heft mit den Folgen 11-20 von »Pepper & Carrot«, einer Kielux-Postkarte, einem Kielux-Aufkleber und einem Tux-Schlüsselanhänger.

Und so geht's: Tragen Sie als registrierter Leser Ihren Vor- und Nachnamen und Ihre E-Mail in das Formular ein und gewinnen mit ein bisschen Glück einen der Sachpreise. Der Gewinn kann nicht in bar ausgezahlt werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Unter allen Einsendern entscheidet das Los.