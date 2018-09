Software::Distributionen

Zum Selbermachen: Linux From Scratch 8.3 veröffentlicht

Die Linux From Scratch-Gemeinschaft hat ihr Selbstbaulinux aktualisiert. Sowohl Linux From Scratch (LFS) als auch Beyond Linux From Scratch (BLFS) sind in der Version 8.3 erschienen. Die Zielgruppe für LFS sind Anwender, die ihr System von Grund auf selbst erstellen möchten. LFS ist aus dem Grund mehr eine Bauanleitung als eine eigene Distribution, in der beschrieben wird, wie Anwender von den Quellpaketen zum fertigen Betriebssystem kommen.

LFS project

In Linux From Scratch 8.3 sind viele aktualisierte Software-Pakete zu finden. Der Kernel ist in der Version 4.18.5 vorhanden. Weiterhin hoben die LFS-Macher unter anderem die glibc auf Version 2.28, GCC auf Version 8.2 und die binutils auf Version 2.31.1 an. Perl und Python ist in den Versionen 5.28 und 3.7 zu finden, es sind Vim 8.1, openssl 1.1.0i, IPRoute2 4.18 und Coreutils 8.30 sowie je nach favorisierten Init-System Systemd 239 oder SysVinit 2.90 mit an Bord.

Anwender, die das LFS-Grundsystem zum Laufen gebracht haben, können mit BLFS fortfahren. Hier erfahren sie, wie Anwendungen ihren Weg ins System finden, die über das Grundsystem hinausgehen. So können sie mit ca. 1000 zusätzlichen Anwendungen ein System gemäß ihren Bedürfnissen zusammenstellen, etwa eine Office-Workstation, einen Multimedia-Rechner, einen Router oder Webserver. Ferner kommen in der BLFS-Anleitung Kapitel zu Themen wie Netzwerk, Dateisystemen, Sicherheit, Shells oder Editoren vor.

Ein System mit LFS und BLFS aufzusetzen, erfordert deutlich mehr Zeit als eine vorkonfektionierte Distribution zu installieren. Wer sich der Herausforderung stellt, lernt viel über das Linuxsystem und hat am Ende nur Systemkomponenten auf dem Rechner, die auch wirklich benötigt werden. Die Bauanleitungen für LFS 8.3 und BLFS 8.3 können als HTML oder im PDF-Format (LFS) heruntergeladen werden. Zusätzlich werden Bootscripte zum Download angeboten.