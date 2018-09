Hardware::Mobilsysteme

Purism Librem 5 ab April 2019

Purism, Hersteller von Geräten, die den Prinzipien freier Software entsprechen, hat eine Verzögerung für das Smartphone Librem 5 angekündigt. Die Lieferung der Geräte wird demnach erst ab April 2019, drei Monate später als geplant, erfolgen. Der Hauptgrund dafür sind Probleme in der Energieverwaltung des Prozessors.

Purism Purism Librem 5

Die letzten Spezifikationen des Librem 5, eines offenen Smartphones, das im Oktober 2017 schwarmfinanziert wurde, sehen einen Prozessor i.MX-8M von NXP, mindestens 2 GByte LPDDR4 RAM und 16 GByte eMMC, einen 5,7-Zoll-Touchscreen mit einem Seitenverhältnis von 18:9 und einer Auflösung von 720 x 1440 Punkten, Kamera, WLAN und Bluetooth vor. Details zu den enthaltenen Komponenten liegen noch nicht vor. Als Betriebssystem soll vorrangig PureOS, ein Linux-basiertes System mit Gnome-Desktop, ausgeliefert werden, aber auch Varianten mit KDE Plasma Mobile oder andere Linux-Systeme wie Ubuntu Touch sollen möglich sein. Bei einem Vorbestellpreis von 599 US-Dollar soll es eine freie, ethische Alternative zu Android und iOS sein. Es wird aufgrund seiner Fähigkeiten, Komponenten der Hardware abzuschalten, vor allem für alle diejenigen interessant sein, denen der Schutz der Privatsphäre wichtig ist.

Trotz diverser Schwierigkeiten bei der Entwicklung wurde bis jetzt an Januar 2019 als Liefertermin festgehalten. In einer aktuellen Meldung schreibt Purism nun, dass die Schwierigkeiten mit den Lieferanten zu einer Verzögerung von drei Monaten führen werden. Die Auslieferung der Smartphones wird also im April 2019 beginnen. Als Hauptgrund für die Verzögerung werden Fehler im NXP-Prozessor genannt, die zu erhöhtem Energieverbrauch und niedriger Akkulaufzeit führen. Purism arbeitet nach eigenen Angaben zusammen mit NXP an einer Lösung. In einem Errata-Dokument von NXP werden die beiden Prozessorfehler als »e11174« und »e11171« verzeichnet.