GDB 8.2 freigegeben

Knapp ein halbes Jahr nach der letzten Version steht nun GDB 8.2 mit zahlreichen Verbesserungen bereit. Neu sind unter anderem die Unterstützung von RiscV ELF -Targets und die Entfernung von m88k auf OpenBSD sowie von SH-5/SH64.

gnu.org Integration mit GDB in GNU Emacs

GDB ist ein Debugger, der auf Quellcode-Ebene mit Programmen in Ada, C, C++, Objective-C, Pascal und vielen anderen Sprachen arbeiten kann. Er ist für mehr als ein Dutzend Prozessorarchitekturen verfügbar und kann unter Linux, Unix und Windows laufen.

Der Debugger selbst besitzt keine grafische Oberfläche, sondern wird direkt in der Kommandozeile oder mittels einer Text-Oberfläche bedient. Darüber hinaus existieren diverse grafische Frontends, die GDB als Backend nutzen. Je nach Anwendung werden dementsprechend nicht oder noch nicht alle Funktionen des Debuggers unterstützt. So verfügen beispielsweise manche IDEs oder Text-Editoren über eine direkte Anbindung an GDB, so dass der Anwender bereits beim Schreiben des Codes ihn komfortabel debuggen kann. Die meisten Frontends offerieren Standardfunktionen wie das Setzen von Breakpoints oder die Ausgabe des Stacktrace. Zudem erlauben die Lösungen, den Ablauf der Ausführung zu unterbrechen und/oder zu steuern.

Ein knapp halbes Jahr nach der Version 8.1 steht jetzt Version 8.2 bereit. Zu den Neuerungen der aktuellen Version gehört unter anderem die Unterstützung von RiscV ELF-Targets. Aus dem Debugger mussten dagegen m88k auf OpenBSD und SH-5/SH64 auf Linux und OpenBSD weichen. Aarch64 auf Linux verfügt über Unterstützung von Scalable Vector Extensions (SVE) sowie eine verbesserte Handhabung von Hardware-Watchpoints.

Weitere Neuerungen von GDB 8.2 umfassen zahlreiche Verbesserungen des Python-APIs und Verbesserungen beim Debugging von C und C++. Das Laden von Symboldateien wurde vereinfacht. info proc lässt sich auch unter FreeBSD nutzen und die Configure-Option --enable-codesign=CERT vereinfacht die Nutzung des Debuggers unter Mac OS X.

Eine Liste aller Änderungen bietet die Ankündigung der neuen Version und der NEWS-Datei entnommen werden. GDB 8.2 kann ab sofort im Quellcode vom Server des GNU-Projektes heruntergeladen werden.