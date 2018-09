Software::Browser

Tor Browser wird mobil

Tor Browser ist erstmals in einer mobilen Version erschienen. Die Alphaversion ist derzeit nur für Android erhältlich.

Tor Project Tor Browser für Android

Angesichts der Tatsache, dass die mobile Nutzung des Internets ständig zunimmt und in weiten Teilen der Welt die mobile Nutzung die einzige Art der Teilhabe am Internet darstellt, stellte sich die Tor-Entwickler zusammen mit dem Guardian-Projekt vor rund zwei Jahren die Frage, wie Tor mehr Sicherheit für die mobile Nutzung bieten kann. Die Diskussion begann mit Orfox , einem Projekt des Google Summer of Code zum mobilen Surfen über das Tor-Netzwerk.

Jetzt ist Tor Browser für Android als Alphaversion verfügbar. Mit einer stabilen Version rechnen die Entwickler früh im nächsten Jahr. Dann soll der von Tor bisher empfohlene, vom Guardian-Projekt herausgegebene Browser Orfox eingestellt werden. Laut der Ankündigung der Tor-Entwickler ist Tor Browser für Android bei der Funktionalität gleichauf mit der Desktop-Version und biete damit den besten Schutz der Privatsphäre, den jemals ein mobiler Browser hatte.

Derzeit wird zur Nutzung von Tor Browser für Android noch Orbot benötigt, eine Proxy-Anwendung, die Tor Browser für Android mit dem Tor-Netzwerk verbindet. Das Ziel für die stabile Veröffentlichung ist es, auf Orbot verzichten zu können. Orbot wird allerdings, anders als Orfox, nicht eingestellt, sondern steht weiterhin zur Verfügung, um andere Anwendungen mit dem Tor-Netzwerk zu verbinden.

Tor Browser für Android bietet wie das Desktop-Pendant Schutz vor Trackern, Fingerprinting und Überwachung. Tor Browser erlaubt die Nutzung des Internets auch dort, wo Webseiten von Providern oder von staatlicher Seite blockiert werden. Für iOS empfehlen die Entwickler weiterhin den Onion Browser. Ob eine Version von Tor Browser für iOS in Planung oder Entwicklung ist, bleibt dabei offen. Tor Browser für Android kann von Google Play oder direkt als AKP installiert werden. Orbot steht auf Google Play, FDroid oder ebenfalls als APK zur Verfügung.