Kieler Open Source und Linux Tage starten am Wochenende

Am 14. und 15. September finden zum 16. Mal die Kieler Linux und Open Source Tage statt. Wie immer bietet die Veranstaltung bei freiem Eintritt Workshops, Vorträge und zahlreiche andere Aktivitäten.

kilux.de 16. Kieler Open Source und Linux Tage

Bereits zum sechzehnten Mal finden in diesem September die Kieler Open Source und Linux Tage statt. Im Kitz (Technologiezentrum) soll es neben einer Ausstellung von Gemeinschaftsprojekten und Firmen eine Reihe von Fachvorträgen und Workshops geben, für die zahlreiche Slots von jeweils einer Stunde zur Verfügung stehen. Längere Vorträge werden in Form von Workshops zusammengefasst. Los geht es schon am 13. September mit dem Linux Presentation Day und der den Thementagen während der Digitalen Woche Kiel zwischen dem 8. und 12. September. Die eigentlichen Kieler Open Source und Linux Tage finden am 14. und 15. September statt. Der 15. ist dann gleichzeitig auch der Software Freedom Day mit einem Software-Freedom-Frühstück.

Zielpublikum sind alle, die sich für freie Software interessieren - vom Nutzer über den Entwickler bis hin zum Bastler. Einen thematischen Schwerpunkt gibt es auch dieses Jahr nicht. Dem entsprechend breit gefächert sind auch die Vorträge, die von Einsteigerthemen, Hacking und Sensorik, über Sicherheit, Grafik und Musik bis hin zu Problemlösung von IT-Problemen reichen. Die Workshops behandeln unter anderem Themen wie Inkscape und Gimp, den Bau eines Feinstaubsensors, Sicherheit und Einsteigerthemen. An beiden Tagen haben Projekte sowie Unternehmen die Möglichkeit, ihre Produkte in der Ausstellung zu präsentieren. In diesem Jahr sind unter anderem FSFE, OpenSuse, privacyIDEA und Tine dabei.

Die 16. Kieler Open Source und Linux Tage finden im Kieler Innovations- und Technologiezentrum (KITZ), Schauenburgerstraße 116, 24118 Kiel statt. Weitere Informationen, Aussteller sowie ergänzende Themen liefert die Seite der Veranstaltung. Der Eintritt zur Veranstaltung ist wie immer frei.